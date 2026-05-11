Capitán de crucero afectado por hanta pidió privacidad para tripulantes y pasajeros

El capitán del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus, Jan Dobrogowski, pidió este lunes que se respete la privacidad de los tripulantes y pasajeros, y agradeció la "paciencia", la "disciplina" y la "bondad" que estos mostraron durante unas semanas que calificó de "extremadamente difíciles".

En un mensaje en vídeo compartido por la naviera, Dobrogowski alertó contra "imágenes y palabras sacadas de contexto" que "pueden ser muy dolorosas para las personas a bordo", especialmente cuando ya están sufriendo por el duelo, la preocupación y la incertidumbre".

"Como capitán del Hondius, mi trabajo es dirigir a mi tripulación, cuidar de los pasajeros y hacer que el barco llegue seguro al puerto. Nuestra responsabilidad no acaba con la llegada a Canarias. Todos hemos sido parte de este viaje y no deseo otra cosa que tanto los pasajeros como la tripulación lleguen a casa sanos y salvos", dijo el capitán, que pidió "privacidad para los pasajeros, sus familias y nuestros tripulantes en este momento tan difícil".