Al menos 100 personas fueron inoculadas con vacunas para perros en Calama

Al menos un centenar de personas fue inoculado con la vacuna "óctuple" usada en perros en Calama, luego de que dos veterinarios afirmaran que estudios internacionales arrojaron que otorgaba inmunidad contra el Covid-19.

Según publicó El Mercurio de Antofagasta, los hechos ocurrieron el año pasado, cuando el veterinario identificado como C.P.C. creó un informe denominado "Inmunización cruzada con vacuna coronavirosis canina como tratamiento preventivo, en seres humanos con riesgo de contagio y desarrollar la enfermedad por coronavirus Covid-19", asegurando que existían experiencias exitosas en pruebas realizadas en Argentina.

"C.P.C. declara pertenencia, elaboración y difusión de documento mencionado que se inmunizó con coronavirus canino. Además, indica que proporcionó vacunas a personas interesadas en inmunización cruzada, pero que no aplicó vacunas", se lee en el informe emanado por Fiscalía.

Al no poder comprobar si el profesional inoculó a pacientes, se cursó un sumario sanitario, siendo sancionado con una multa de 180 UTM (más de nueve millones de pesos) por incumplimiento grave de normas sanitarias al ejercer ilegalmente como médico cirujano.

Posteriormente a esto, las autoridades recibieron nuevas denuncias sobre hechos similares en otros centro veterinario de la zona, recinto que además incumplía protocolos sanitarios como no respetar el aforo y el no uso de mascarillas.

Una médico veterinaria identificada M.F.M. reconoció haberse inoculado con el fin de generarl anticuerpos, pero descartó haberle administrado la vacuna óctuple a personas.

En esta línea, la seremi de Salud de Antofagasta, Rossana Díaz, señaló que el primer profesional "solamente informó de una inoculación a sí mismo, no dando mayores informes al respecto y, en el otro caso, en el de la veterinaria, ella también vacunó personas y cómo nos dimos cuenta: la Dirección del Trabajo llegó a hacer una fiscalización de rutina y se encontró con que los funcionarios no estaban cumpliendo normativa Covid, no estaban usando mascarilla porque simplemente la doctora ya los había vacunado contra el Covid".

Por otro lado, el gremio de veterinarios de Calama rechazó este hecho, y su representante Paulina Carrasco indicó que "la gran mayoría de los colegas de Calama no estamos de acuerdo con la práctica que se llevó a cabo, no nos parece que se debió haber ejecutado esa situación. Sabemos que hay proceso judiciales, sabemos que ya hay multas y, por lo tanto, no nos podemos pronunciar más".

Además, explicó que "los medicamentos, en este caso las vacunas, están siendo estudiadas por expertos internacionales que se han creado con laboratorios para el uso en humanos, es porque cada vacuna debe ser empleada en la especie que corresponda".