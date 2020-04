Alcaldesa de San Bernardo: "Una no queda contenta cuando la cuarentena no es total"

La alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas (UDI), lamentó que no se haya decretado cuarentena en toda la comuna por la pandemia del Covid-19, aunque reconoció que la zona incluida en la medida es la parte más crítica.

"Uno no queda contenta cuando la cuarentena no es total, pero sí creo que apuntaron a la zona más sensible", admitió.

Cuevas sostuvo que "es mejor, a veces, cercar un lugar para poder ir en ayuda concreta. Le pedimos a los vecinos que no están incorporados en esta cuarentena a que sean más responsables".

El confinamiento parcial tiene como límites la Autopista Central hacia el sur, la Ruta 5 hacia el oriente y la avenida Colón hacia el norte, un tema que ha causado confusión entre los vecinos de la comuna.

Mientras que en El Bosque, donde habrá cuarentena total, el jefe comunal, Sadi Melo (PS), valoró la medida y llamó al Gobierno a utilizar más herramientas, sobre todo pensando en quienes no van a poder trabajar en estos días.

"Yo creo que es una muy buena decisión, esperamos que en la evaluación sanitaria que se vaya haciendo comiencen a concurrir otras comunas porque es importante que lo hagan, que el Gobierno de Chile, representado en el Presidente de la República, tiene que tomar la decisión de que los recursos lleguen lo más pronto posible", enfatizó.

Melo sostuvo que las personas "no pueden salir a trabajar, muchos de ellos son feriantes, son terceros, gente que trabaja fundamentalmente en empleos irregulares, informales. Necesitamos que el Presidente tome la decisión de fijar un sueldo de emergencia".

Ambas cuarentenas, junto con la del radio urbano de Arica, comenzarán este jueves a las 22:00 horas.