Antofagasta: Alcaldes critican centralismo en decisiones para enfrentar Covid-19

Los alcaldes de la Región de Antofagasta criticaron el exceso de centralismo frente a las decisiones para enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19, que ya sitúa a la región con 6.461 contagios.

La molestia se agudizó luego que tras la visita a la zona por parte del subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, manifestara que se lleva cuatro alternativas para que el Ministerio de Salud analice su pronta implementación.

Lo anterior, no fue bien recibido por el alcalde de Calama, Daniel Agusto, quien criticó la lentitud a la hora de tomar decisiones para la comuna que ya registra 2.846 contagios hasta este sábado, superando a la ciudad de Antofagasta.

“La ayuda se necesita ahora ya. Este es el momento, no ir a analizar otra vez con las comisiones de expertos que se van a demorar quizás cuántos días para ver qué decisión toman. Eso nos tiene con un fracaso como país absolutamente. Estos análisis que van y vienen y no tienen sintonía con lo que está pasando en muchas comunas del país y principalmente en la nuestra”, dijo Agusto.

A las palabras del jefe comunal, se suman las de la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien indicó que cada vez que se le solicitaba al intendente o al Jefe de Zona que pusieran más atención en lo que sucedía en la región, las respuestas eran que debían esperar las indicaciones desde el nivel central.

“En la Región de Antofagasta se les fue de las manos la crisis sanitaria al gobierno. Hay muchas responsabilidades de por medio por parte del Ministerio de Salud, pero principalmente de la Intendencia Regional, creo que no golpeó la mesa, no fue valiente en señalar que lo que estaban diciendo los alcaldes era serio”, agregó Rojo.

Colegio Médico de Antofagasta advierte

Hugo Benítez, presidente Colegio Médico Antofagasta, coincidió con el subsecretario de Redes Asistenciales en relación a que el escenario en la región es preocupante, pero agregó que esto se debe a que no se abordó la pandemia como tenía que hacerse.

“Tenemos que ir a los territorios, no sacamos nada con cerrar fronteras si no vienen con medidas específicas asociadas. Por ejemplo, en la gran minería si los mineros no suben después de una cuarentena de quince días, porque es la única manera de asegurar que ellos suban sanos”, dijo Benítez.

El facultativo además expresó que se debe analizar por qué la gente no está respetando las cuarentenas, a diferencia de lo que ocurrió en países desarrollados.

“Aquí se tiene que estirar el pañito todos los días para sobrevivir, es difícil que esas personas se queden en sus casas, aunque les impongan multas millonarias lo que es ridículo porque a una persona que tiene que sobrevivir no sacan nada con sacarles multas o llevarlos a la cárcel, ¿van a llevar 20.000 personas a la cárcel? Es tonto. Esa es la realidad”, finalizó Benítez.

Cuarentena 2.0

Este domingo, la autoridad sanitaria a nivel central volvió a decretar cuarentena total para Antofagasta y el radio urbano de Mejillones y Tocopilla, comunas que se sumarán al confinamiento total que vive Calama a partir de las 22:00 horas de este martes 23 de junio.