Argentina rechazó 15.000 vacunas contra el Covid donadas por Chile

El gobierno de Argentina rechazó una donación de 15.000 vacunas contra el Covid-19 provenientes de Chile y que iban a ser destinadas a la ciudad de Río Turbio, ubicada en la austral provincia de Santa Cruz, según reveló este martes Infobae.

De acuerdo a la versión del Ejecutivo trasandino, la declinación se debió a que el lote estaba integrado por dosis no aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Tras una iniciativa propuesta a finales de marzo por el senador de Magallanes Carlos Bianchi (IND), la Cámara Alta emitió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores para agilizar las negociaciones con su par argentino.

En respuesta, el canciller Andrés Allamand envió el 22 de abril un documento al Senado donde especifica el rechazo de la Argentina a la donación de vacunas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech y Sinovac: "La autoridad sanitaria informó que los antes citados laboratorios no cuentan, en estos momentos, con registros vigentes para sus vacunas en el país, ni tampoco han solicitado el inicio del trámite para ese fin, por lo que no existe autorización para vacunación con tales fármacos", decía el texto.

"Consecuentemente, las referidas vacunas, en la actualidad, no están contempladas dentro del plan de vacunación aprobado por la Argentina, ya sea para sus nacionales o extranjeros residentes en ese país", agregó Allamand.

Según precisó Infobae, "el comunicado del canciller cuenta con un error: la vacuna de Pfizer fue la primer aprobada en Argentina. Sin embargo, las negociaciones entre el laboratorio y Argentina no han llegado a puerto".

No obstante, desde el Ministerio de Salud argentino indicaron que el país "no recibió ninguna comunicación formal de donación de vacunas. Por lo cual no se puede rechazar lo que jamás fue ofrecido con las míminas formalidades administrativas necesarias", señalaron.