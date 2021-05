Casos semanales de Covid-19 en el mundo bajan por primera vez desde febrero

Los casos semanales de Covid-19 en el planeta, que no dejaban de subir desde mediados de febrero, bajaron por primera vez la pasada semana con respecto a la anterior, y la India y Brasil concentran la mitad de ellos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los contagios semanales se situaron en los últimos siete días en 5,69 millones, cuando en la semana del 19 al 25 de abril habían sido 5,73 millones, mostrando por fin un descenso de la curva global de casos tras mes y medio en ascenso.

"Hubo más casos en las pasadas dos semanas que en los primeros seis meses de pandemia, y la India y Brasil cuentan por más de la mitad de los casos de la semana pasada, aunque hay muchos otros países en el mundo que afrontan una frágil situación", alertó de todas maneras el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Frente al freno de los contagios, la cifra de fallecidos en la semana pasada (93.000) fue todavía superior a los 88.000 de la anterior, y se acerca a las cifras récord de enero, cuando se rozaron los 100.000 fallecimientos semanales por Covid-19.

