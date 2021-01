09:12 - | Carabineros además informa de un problema con el pasaporte C-19 debido a que la gente no llega con ese salvoconducto listo, por lo que se generan atochamientos. En esa misma línea se informa que los viernes y lunes son los días con mayor presencia de personas en los terminales de buses.

08:47 - | Director (s) del ISP, Heriberto García, por críticas de Siches al programa de vacunación: La presidenta del Colegio Médico no está clara en el proceso #CooperativaEnCasa http://www.cooperativa.cl/radioenvivo

19:26 - | #CooperativaEnCasa Izkia Siches: Si tenemos más de 2 millones de vacunas que lleguen al mismo tiempo, tenemos que hacer todos los esfuerzos para inocular a los grupos objetivos lo más pronto posible. No debemos escatimar gastos

19:22 - | #CooperativaEnCasa Doctora Izkia Siches: No entendemos por qué la distribución de las vacunas ha sido tan disímil

19:13 - | #CooperativaEnCasa Doctora Izkia Siches: Sin duda no tenemos cifras alentadoras

13:47 - | Ministro Paris: No se trata de tener más camas, sino de que el paciente no llegue a la UCI, de prevenir y tratar de que no se enfermen #CooperativaEnCasa