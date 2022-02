Colegio de Profesores: Es impensable otro año con clases telemáticas, pero el retorno debe ser bien hecho

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, insistió este jueves en diálogo con Cooperativa en que el aumento de casos Covid-19 complica el regreso a clases presenciales, aunque aseguró que se debe trabajar en dar todas las medidas necesarias para lograrlo, ya que "es impensable pretender un tercer año con clases telemáticas".

"Hay tres premisas que son claves y fundamentales para entender la posición del Colegio de Profesores: en primer lugar, reiterar que nada reemplaza la presencialidad y nosotros en eso hemos sido claros y categóricos durante todo el tiempo de pandemia, por tanto debemos hacer todos los esfuerzos para tener esta presencialidad", detalló el líder del magisterio en Cooperativa.

Otro de los puntos que explicó fue que al Colegio de Profesores le parece "impensable creer o pretender un tercer año con clases telemáticas y sin presencialidad, (por lo que) nosotros estamos por el retorno a la presencialidad, pero bien hecho".

Ante esto, Díaz indicó que es "fundamental avanzar y generar todas las condiciones para tener una presencialidad para todas y todos, y no cometer los errores que han ocurrido en el último tiempo, en donde lamentablemente desde el Ministerio (de Educación) se han conformado o han quedado satisfechos con que llegue el 20 y el 30 por ciento de los estudiantes a la escuela, quedando una cantidad enorme de estudiantes que no acceden a esto".

"HAY UNA SITUACIÓN DE CONTAGIOS QUE PUEDEN REPERCUTIR"

En tanto, Díaz aseguró estar sorprendido de las críticas del ministro de la Segpres (subrogante), Máximo Pavez, al Colegio de Profesores, en la que indicó que "llama bastante la atención" que este organismo "considere que no existan las garantías para que nuestros niños vuelvan a clases".

"No he dicho que no existan las garantías, lo que yo señalé ayer con mucha claridad es que hay una situación de contagios en el país que podrían repercutir, y por ello es que expresamos un mes antes nuestra preocupación para generar las condiciones y particularmente la confianza en nuestros padres y apoderados", puntualizó el presidente del magisterio.

Finalmente, señaló que "lo que nosotros no queremos que ocurra es que precisamente si esta situación de contagio sigue aumentando en 25, 30 y 40 mil contagios, eso puede ser un impedimento para el retorno de la presencialidad".