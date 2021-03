Colegio Médico de Concepción tras peak: "Estamos perdiendo la batalla"

Un desesperado llamado al autocuidado realizó el doctor Germán Acuña, presidente del Colegio Médico Concepción, luego de que este viernes se superara la barrera de los mil casos nuevos de Covid-19, marcando un peak con 1.014 contagios.

Acuña dijo que "es cierto que las cifras asustan, el número mil nos genera un susto muy grande, estamos realmente preocupados, las camas están prácticamente llenas. Lo que se viene va a ser peor en los próximos días, por lo tanto tenemos que reconocer con humildad que estamos perdiendo esta batalla".

"Para recuperar tiempo tenemos que humildemente solicitar a todos que nos cuidemos, no tenemos hoy día otras medidas, no podemos obligar a las personas a nada, tenemos que apelar a la buena voluntad, con más de mil casos vamos a tener muchas más personas muertas, las camas llenas. Cuídense, solos no podemos, los necesitamos a ustedes", agregó.

La situación es muy compleja ya que este viernes el Biobío se había quedado sin camas críticas a no ser que una vez más se tuvo que complejizar seis unidades, que son las únicas disponibles en toda la red local.

Héctor Muñoz, seremi de salud del Biobío, explicó que "estamos dando la batalla, no hemos perdido la batalla".

"Es una situación difícil, no está controlada la pandemia, no hay que equivocar la vacunación con la pandemia. Nuestra estrategia es sanitaria, desde el punto de vista de bajar los casos, de seguir con las medidas sanitarias, de seguir con la fiscalización, hacer controles sanitarios, hacer cuarentena", cerró.