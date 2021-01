Colmed: "Carretes" clandestinos demuestran un individualismo e irresponsabilidad preocupantes

El doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, junto con rechazar las fiestas clandestinas que han ocurrido en diferentes balnearios, afirmó que "demuestran un nivel de individualismo, irresponsabilidad y una falta de empatía y solidaridad que es preocupante, no sólo por la pandemia, sino que por el tipo de sociedad que estamos construyendo".

"En Chile hay más de 600.000 personas que se han enfermado por coronavirus y más de 20.000 que han fallecidos; hay cientos de personas que han estado gravemente enfermos y que han pasado un calvario para recuperarse; hay personas que lo han perdido todo para cumplir con las medidas de restricción y sus empresas no han podido funcionar; y sabemos cómo el sector de la salud ha trabajado para tratar de mantener la salud de la población", recordó el médico en entrevista con Lo Que Queda del Día, de Cooperativa.

"Sobrepasan todas las recomendaciones y olvidan el riesgo al que se están sometiendo" y "cuando ellos vuelven a sus casas y a sus trabajos, a quiénes exponen: a sus familiares directos, a las personas que viven con ellos, a las personas que comparten sus oficinas, a las personas que comparten con ellos el transporte público, si lo utilizan", agregó, indicando que se podrían ver casos positivos en los próximos días, producto de estos eventos sin medidas sanitarias.

"Me parece una situación que vale la pena que no la transformemos en el estigma de una u otra persona: nos está dando cuenta de una generación de 'chilenos winners' que está permanentemente buscando la forma de inclinar la balanza a su favor comprometiendo el bien común, y me duele mucho", expresó.

Ha sido uno de los temas excluyentes durante las últimas horas en redes sociales y el ministro de Salud, Enrique Paris, tuvo necesariamente que referirse a él en el reporte televisado de ayer jueves, debido a las insistentes preguntas de la prensa: Cachagua.

La acomodada localidad costera ubicada en la comuna de Zapallar, en la Región de Valparaíso -donde, entre otros, vacaciona el Presidente Sebastián Piñera-, se convirtió en tema predilecto de los comentarios en internet luego de difundirse una serie de audios de WhatsApp y registros en video que, presuntamente, dan cuenta de un brote de coronavirus entre estudiantes de colegios del sector oriente de Santiago que asistieron a fiestas clandestinas en la ciudad -sin mascarilla ni distancia física- en los días del Año Nuevo y anteriores.

Los mensajes de WhatsApp corresponden, supuestamente, a jóvenes que asistieron a dichas fiestas o que advierten sobre la ola de contagios desatada entre los presentes, por lo que llaman a evitar contacto con ellos, individualizando sus nombres, apellidos y apodos.

Anecdóticamente, se habla también de infecciones desatadas durante una "misa clandestina".

En tanto, la Municipalidad de Zapallar llamó a los vecinos a denunciar las fiestas las fiestas clandestinas.