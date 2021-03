"Como si la gente se desbordara en un matrimonio": Banqueteros acusan al Gobierno de "satanizarlos"

El vicepresidente de la Asociación de Banqueteros y Centros de Eventos de Chile (Abach), Juan José García-Huidobro, reveló hoy en Cooperativa la dramática situación que está viviendo aquel rubro con las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus.

El representante del gremio solicitó al Gobierno que deje de "estigmatizar" los eventos que el rubro realiza al señalar que los matrimonios no son "un pecado" y que la gente que asiste a ellos ha respetado los protocolos y las distancias.

"Esperamos es que dejen de estigmatizarnos como nos han estigmatizado hasta el día de hoy, como si hacer un matrimonio fuera casi un pecado, como si la gente no tuviera ninguna conciencia después de un año de virus, como si todo el mundo se abrazara como loco, lo cual no es así. Yo he hecho matrimonios pequeños y la gente entiende los protocolos, se respetan las distancias", afirmó García-Huidobro.

"Realmente nos tienen como satanizados, como si la gente se desbordara en un matrimonio, lo cual no es así. Si fuese así, estaría lleno de casos en la prensa de matrimonios donde se contagió todo el mundo y no ha habido ni siquiera un solo caso", planteó el productor.

LAS PETICIONES DEL GREMIO

El vicepresidente de Abach dio a conocer algunas peticiones que tienen como gremio, a fin de que las autoridades tomen en cuenta la situación que está viviendo el rubro y puedan flexibilizar algunas restricciones que impiden la realización de este tipo de eventos.

El dirigente pidió que "que nos aumenten un poco los aforos. Porque tú comprenderás que hacer un matrimonio de 50 personas, los mismos novios no quieren hacerlo. Nos siguen aplazando y la industria ya ha llegado a un porcentaje donde está lleno de banqueteros y centros de eventos que han tenido que cerrar, que han quebrado, y realmente no hay ninguna comprensión por parte del Gobierno, entonces necesitamos una mayor flexibilidad", finalizó.