Daniel Jadue fue multado con 3 millones por viaje no autorizado a Coquimbo

La Seremi de Salud de Coquimbo determinó sancionar con una multa de 60 UTM al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), contra quien inició un sumario sanitario en diciembre por viajar a la región desde una zona en Fase 2.

Coquimbo se encontraba en Fase 4 el 19 de diciembre, día en que la autoridad ingresó solo portando su pasaporte sanitario, y recorrió junto al diputado y correligionario Daniel Núñez las calles de Los Vilos, Illapel y Salamanca.

La normativa sanitaria de ese entonces prohibía esos traslados interregionales, lo que dio pie a la investigación que finalmente devino en esta sanción, notificada a Jadue vía carta certificada el viernes pasado, según El Mercurio.

El alcalde hizo sus descargos durante el sumario, y tiene plazo hasta mañana viernes para presentar un recurso de reposición o pagar la multa, que equivale a 3 millones 52 mil pesos.

"ASUMIRÉ"

Una vez abierta la indagatoria, el alcalde reconoció en Twitter haber emprendido el viaje, con motivo de "solidarizar con los pobladores del Choapa afectados por la contaminación de mina Los Pelambres".

"Pasé el cordón sanitario ignorando que no era suficiente para salir de la Región Metropolitana. Seremi de Salud así lo hizo ver después. No tengo excusa, no debí ir", admitió el presidenciable.

Esta mañana, tras conocerse la noticia, señaló: "Asumiré, como todo ciudadano, la resolución de la autoridad sanitaria".

En su momento expresé mi error y asumiré como todo ciudadano la resolución de la autoridad sanitaria a propósito de mi viaje a Coquimbo para solidarizar con las y los pobladores del Choapa que no lo están pasando bien. pic.twitter.com/90O54VrEOC — Daniel Jadue #ChileDespertó (@danieljadue) January 21, 2021

Otras actividades en las que participó Jadue en la jornada fueron el recorrido de una feria de Los Vilos, un acto de proclamación de candidatos locales a distintos cargos a diversos cargos, y un encuentro con militantes del Partido Comunista.

Posteriormente, en Illapel y Salamanca, ofreció una conferencia de prensa y asistió a un segundo acto de proclamación de candidatos de su colectividad a las municipales, retornando a Santiago pasadas las 21:00 horas.