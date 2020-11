Daza ante reclamos por larga cuarentena en Puerto Montt: "No vamos a relajar la lucha contra la pandemia"

De visita en Los Lagos, una de las regiones más golpeadas por la epidemia del coronavirus en Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció este miércoles una serie de medidas para el fortalecimiento de la estrategia contra el Covid-19 en la zona, que incluye la duplicación del número de fiscalizadores y nuevas residencias sanitarias, entre otras acciones.

En los últimos días, la región ha observado un aumento en el número de casos diarios -casi 200 nuevos contagios cada 24 horas- y posee la segunda mayor tasa de incidencia diaria (por cada 100.000 habitantes) del país, siendo superada sólo por Magallanes.

Junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell; el intendente, Harry Jurgensen, y autoridades locales, Daza informó que se duplicará el número de fiscalizadores en Los Lagos, para "aumentar la dotación que nos permita controlar a todas aquellas personas que tienen que hacer su aislamiento efectivo lo hagan".

"Adicionalmente, hemos solicitado a los municipios, a través de sus alcaldes, que aquellas comunas que no tienen fiscalizadores en comisión de servicio los envíen a la Seremi de salud para fortalecer el trabajo de contención del Covid-19", agregó la autoridad sanitaria.

Los anuncios fueron hechos tras una reunión de trabajo de las autoridades gubernamentales, vía zoom, con alcaldes de las nueve comunas que, a la fecha, se encuentran en cuarentena a la región: Calbuco, Chonchi, Hualaihué, Los Muermos, Osorno, Purranque, Río Negro, San Juan de la Costa y Puerto Montt, capital regional.

El alcalde de esa última comuna, Gervoy Paredes (PS), participó presencialmente en el encuentro con las subsecretarias y les reiteró su solicitud para bajar la cuarentena en su municipio, la que ya se extiende por casi cuatro meses.

"Solicitamos término de cuarentena a Subsecretaria de Salud Pública @pdazan y Subsecretaria de Prevención del Delito, @katymartorell. El @GobiernodeChile debe escuchar clamor ciudadano", escribió el jefe comunal puertomontino durante la reunión.

Previo a la cita, Paredes acusó al Ejecutivo se aplicar constantemente un "centralismo con todo" en la toma de decisiones.

"Lo que no entendemos es cuando el ministro Paris (Salud), a quien le tengo mucho respeto y le mando muchos saludos y cariño, nos dice 'Mire, esto no lo hacemos solos, nos juntamos un grupo de expertos y ministros'. ¿Si está con más ministros, no conversan entre ellos? ¿No dicen 'Bueno, voy a extender la cuarentena y usted, ministro de Economía, Hacienda o Desarrollo, coloque más lucas'? ¿No le preguntan a los seremi de acá cómo está la cosa?", planteó el alcalde a Cooperativa.

Más temprano, la subsecretaria Daza encabezó la presentación de la estrategia de Cuadrillas Sanitarias para Los Lagos desde la comuna de Frutillar, un plan que ha sido implementado, a la fecha, en ocho regiones del país y tiene como objetivo la promoción ciudadana de buenas prácticas sanitarias, reforzando medidas y recomendaciones de forma cercana para las personas.

La medida contempla un equipo de ocho personas que se dedicarán a educar y promover el autocuidado en las comunas de Osorno y Puerto Montt, sumándose a un grupo de 20 funcionarios más que recorrerán los sectores de Frutillar y sus alrededores, gestionado junto al municipio.

La subsecretaria de Salud Pública afirmó que "esta es una clara señal de que no vamos a relajarnos en nuestro trabajo de control y lucha contra esta pandemia y estamos preocupados por la comunidad de Los Lagos. La comunicación de riesgo es vital y seguiremos reforzando aún más los mensajes de autocuidado a la población".

Daza inauguró además dos nuevas residencias sanitarias, para las comunas de Osorno y Puerto Montt, las cuales reforzarán la estrategia de aislamiento en la zona.