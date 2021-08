"Día de la Condolencia y el Adiós": Campaña honra y despide a los muertos Covid de Chile

Un grupo de psicoterapeutas y comunicadores, junto con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) y varias universidades, convocaron a todo el país a realizar un "rito colectivo" para honrar a las más de 40 mil víctimas fatales de la epidemia de Covid-19, y acompañar a sus familias en el denominado "Día de la Condolencia y el Adiós".

La iniciativa surge de la constatación de, producto de las restricciones sanitarias, muchas familias no pudieron despedirse de sus muertos, lo que ha dificultado, a su vez, el proceso de duelo. Los protocolos obligan a realizar funerales con aforos reducidos y ataúdes sellados.

"MOMENTO DE REFLEXIÓN COLECTIVA"

Bajo la consigna "Que el dolor no nos sea indiferente", los convocantes invitan a sumarse a este rito el próximo 5 de septiembre, en el que se espera generar un espacio de "reflexión" para el país, en solidaridad con el duelo de las familias afectadas.

"Los muertos no son sólo números. Los protocolos, si bien son necesarios por la pandemia, han deshumanizado los duelos y no reconocen el sufrimiento de muchos", comentó Jorge Sanhueza, decano de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Según el académico, "es necesario crear un verdadero momento de reflexión colectiva, un reconocimiento social, comunitario y de acompañamiento para todos los que han perdido a un padre, madre, abuelos, hijos, nietos, hermanos o amigos".

"MEMORIAL AUDITIVO"

Desde este miércoles 4 de agosto y hasta el 5 de septiembre, la campaña construirá un memorial auditivo en el sitio QueElDolorNoNosSeaIndiferente.cl, donde todos aquellos que quieran sumarse podrán compartir audios para recordar a sus muertos por Covid-19.

El resultado será transmitido el 5 de septiembre a las 20:00 horas por las radios del país y los demás medios que, eventualmente, deseen sumarse a la iniciativa.

"Invitamos a todos quienes quieran a participar en este memorial auditivo, que no sólo quedará en la web para que todos puedan visitarlo y homenajear en sus hogares, también será transmitido por las radios de Chile, privilegiando las historias locales de cada comuna o ciudad. Cada fallecido tiene una historia que merece ser contada y escuchada por sus vecinas y vecinos", señaló Eduardo Martínez, presidente de Archi.

Al finalizar la transmisión, a las 21:00 horas, se invita a los ciudadanos a prender una vela o encender su celular, en la puerta de su casa o en su balcón, y a los diferentes Cuerpos y Compañías de Bomberos a que activen las sirenas, para recordar a todos los fallecidos.

La invitación también se extendió a todas las iglesias, tradiciones espirituales y otras instituciones o agrupaciones que estimen conveniente sumarse.

"UN TRÁMITE SIN DESPEDIDA, RITO NI RECONOCIMIENTO"

En conversación con Una Nueva Mañana en Cooperativa, Edith Barrios, que ofreció su testimonio a esta campaña, señaló la importancia de la humanidad y el derecho a la identidad a la hora de tratar con las familias que atraviesan la pérdida de uno o más seres queridos por el Covid-19. También valoró la publicación de estos relatos, para que sean visualizados por otras personas.

Barrios explicó lo doloroso que fue para su familia vivir la pérdida de su padre bajo epidemia, pues no pudieron despedirlo ni identificarlo a la hora de su muerte. "Fue un trámite, no hubo rito, no hubo despedida, no hubo reconocimiento, no hubo tampoco la entrega de sus pertenencias", recordó, afectada.

La entrevistada también recalcó que se necesita unidad entre los afectados para pedir que el Estado vele por el cumplimiento de las leyes y los derechos de los ciudadanos.

Mencionó, en esta línea, "la situación de Bernardino Piñera, que también fallece por neumonía... Él falleció el 21 de junio, días después de mi padre. Y ellos (la familia Piñera) incumplieron todos los protocolos; entonces, imagínate la rabia que teníamos nosotros como familia. (Ellos) pudieron verlo, pudieron vestirlo, homenajearlo, es una burla", lamentó.