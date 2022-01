Diputado Schalper dio positivo a Covid-19

El diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, dio positivo a Covid-19 por lo que continuará en cuarentena, la que inició -de forma preventiva- el martes.

Schalper fue contacto estrecho de la diputada Erika Olivera (RN), quien también se contagió de coronavirus.

A través de un comunicado, Schalper explicó que se tomó el PCR esta mañana luego de presentar síntomas "muy leves".

"La verdad es que me encuentro bien, con síntomas muy leves, cuestión que atribuyo a los efectos de la vacunación completa que tengo (dosis de refuerzo incluida)", detalló.

El parlamentario agregó que "como siempre, me ajustaré estrictamente a los protocolos que se me han indicado, procedimiento a cumplir íntegramente el aislamiento que me ha señalado por parte del Ministerio de Salud".

Schalper precisó que, de acuerdo a la normativa que entra en vigencia mañana jueves, ya ha contactado a todas las personas con las que ha estado para que inicien una cuarentena preventiva.

Al presentar síntomas, el parlamentario se restó en esta jornada de la reunión que convocó el Presidente electo, Gabriel Boric, a la que también se ausentó Francisco Chahuán, timonel de RN, por ser contacto estrecho.