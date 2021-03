Durante marzo, casi la mitad de los fallecidos Covid no han sido hospitalizados

Desde el verano, varios hospitales del país han informado que por momentos no cuentan con camas para ingresar a nuevos pacientes críticos de Covid-19, lo que a la fecha ya es aparente en la cantidad de personas que están falleciendo por la infección sin ser internadas.

El Mercurio consigna que aquella cifra ha aumentado considerablemente en esta segunda ola, pues al observar los datos del sistema de notificación Epivigila del Minsal, en junio del 2020 alrededor de un tercio de las víctimas no eran hospitalizadas, y si bien esa proporción disminuyó a cerca de un 20 por ciento en los meses posteriores al primer peak, en la actualidad se acerca al 50 por ciento del total desde los primeros días de marzo.

Considerando una de las diferencias claves entre las UCI de hoy y las del invierno pasado, que es la atención de otras patologías, el ex subsecretario de Salud Pública Jaime Burrows dijo al matutino que puede ser una de las causas por las que "es probable que estén quedando pacientes fuera del sistema, que no están pudiendo ser hospitalizados oportunamente, porque van a consultar y se trata de mantenerlos de forma ambulatoria y se agravan de manera muy rápida y no alcanzan a llegar".

"Cuando hay un copamiento de los servicios de atención, la mortalidad oculta empieza a aumentar", advirtió.

Complicación de pacientes jóvenes

En tanto, el jefe de la UCI de la Clínica Indisa, Sebastián Ugarte, estimó que este fenómeno "no corresponde solo a un colapso del sistema, porque al menos en la RM, en mayo y junio del año pasado la situación era más crítica que ahora, aunque en regiones la realidad es otra".

Esto, pues mientras en la primera ola los pacientes podían demorar más de siete días en ser conectados a ventilación mecánica, ahora son "pacientes más jóvenes, pero que en 24 horas se agravan tremendamente y hay que conectarlos a ventilación. Pareciera que esperan mucho y llegan más graves o que la enfermedad es más rápidamente progresiva".

De acuerdo a expertos, dicho aceleramiento en la complicación de los cuadros se puede explicar por la circulación de nuevas variantes del virus en el país, ó bien, porque aunque pacientes jóvenes pueden desarrollar una neumonía con insuficiencia respiratoria, toleran de mejor forma sus efectos, y terminan consultando tardíamente.