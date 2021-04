Eduardo Engel: Si este brote brutal es por las variantes, necesitamos medidas mucho más drásticas

El economista Eduardo Engel, académico de la Universidad de Chile y director de Espacio Público, llamó Cooperativa a "construir urgentemente capacidad de saber cuántas variantes tenemos" circulando y contagiando con coronavirus en el país.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el experto enfatizó que "este tema es muy importante", pues "si este brote brutal que estamos viviendo es simplemente (consecuencia de) que 'nos relajamos' y hay que volver a 'tener más conciencia', es mucho más fácil lidiar con lo que está pasando a que si tenemos nuevas variantes y eso es lo que está detrás de lo que estamos viendo".

Sin embargo, "no lo sabemos, porque no están los datos: no se está midiendo la cantidad de contagios que son por nuevas variantes; las mediciones que hay son muy, muy pequeñitas", indicó.

De este modo, recalcó, "si lo que estamos observando es simplemente porque 'nos relajamos', las medidas habituales van a tener el efecto que han tenido habitualmente. En cambio, si lo que estamos observando ahora es principalmente por nuevas variantes y se sigue con las mismas medidas, van a ser mucho menos efectivas, porque las nuevas variantes se transmiten mucho más y son mucho más letales, y (entonces) necesitamos cosas mucho más drásticas".

"Es muy importante esto", enfatizó: "Lo que tenemos que hacer es evitar que lleguen nuevas variantes al país, y las que estén circulando saber dónde están y cuánto están a la brevedad, para poder tomar políticas que se hagan cargo de ello también", dijo Eduardo Engel en Cooperativa.

GOBIERNO "ERRÁTICO Y TRIUNFALISTA, CON ERRORES GRAVES"

En la antesala de los nuevos anuncios sanitarios que realizará el Ejecutivo este día jueves, Engel dijo que no está seguro de lo que se puede esperar, pero sí cree indispensable un endurecimiento de las medidas -especialmente la restricción de permisos-, a objeto de asegurar la posibilidad de que las elecciones se realicen en mayo en condiciones seguras.

"El comportamiento del Gobierno en el manejo de la pandemia ha sido un tanto errático: hace dos semanas celebrábamos el proceso de vacunación -que, efectivamente, ha sido exitoso-, pero ahora estamos en una situación realmente muy difícil producto de un triunfalismo que llevó a relajar las medidas en un momento en que no era lo que había que hacer; (y llevó también) a no preocuparse de las variantes cuando había que preocuparse... son errores bien graves", afirmó.

Dado ello, "yo no sé lo que va a hacer el Gobierno (este jueves), pero lo que yo quisiera que hiciera es restringir permisos, revisar todos los permisos que se dieron y ver cuáles realmente son esenciales y cuáles no lo son. En este tema ha habido una tensión grande con el ministro de Economía (Lucas Palacios) empujando permisos para todo el mundo, declarando cualquier cosa como esencial... En (el Ministerio de) Salud son más criteriosos y han querido tener menos permisos... Bueno, tiene que primar Salud en este momento y restringir mucho más los permisos", señaló.

"EL DETERIORO SANITARIO SE PUDO HABER EVITADO"

En la última semana "la postergación de las elecciones se volvió inevitable ante el deterioro notable de la situación sanitaria (...) Ahora hay que tomar las medidas para que sucedan dos cosas: primero, contener la pandemia, de modo que la votación de 15 y 16 de mayo sea con cifras más bajas de contagio y, sobre todo, con cifras más bajas de gente en el sistema hospitalario, que en este momento está muy exigido; y segundo, tomar también medidas para que haya participación y la participación sea por lo menos, como piso, la que fue en el Plebiscito de octubre" del año pasado.

Todo esto "requiere un compromiso y acciones decididas del Gobierno. Las medidas que se toman hoy día respecto de contener la pandemia tienen impacto sobre contagios de acá a dos semanas, de modo que hay tiempo para tomar medidas drásticas y contener la pandemia", señaló.

"(Actualmente) tenemos muchos más permisos de los que debe haber, hubo una laxitud muy grande en la entrega de permisos, y la gente circula como si no estuviera pasando absolutamente nada. Revisar esos permisos y ser mucho más estrictos es una de muchas medidas que se pueden tomar, no para tener números muy bajos el 15 y 16 de mayo -eso no es realista-, pero sí mucho más bajos que los actuales y, por lo menos, quebrar la curva al alza... Eso depende de tomar medidas que no se tomaron a tiempo y por eso estamos en la situación en que estamos; una situación que, desgraciadamente, se pudo haber evitado (y no se hizo)", concluyó el director de Espacio Público.