El dólar se empina y el cobre cae fuerte en pleno pánico internacional por la nueva variante Covid

El pánico internacional que está causando la nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2, detectada en Sudáfrica e identificada como B.1.1.529, cuyas características aún analiza la Organización Mundial de la Salud, ya provoca efectos en los mercados del mundo, que han ido a la baja, y también consecuencias de ese ámbito en Chile.

Hasta el cierre de esta nota, el IPSA en la Bolsa de Santiago registraba una caída de 1,2%, en tanto que dólar se empinaba en 833 pesos, borrando el fuerte descenso que tuvo el lunes, en el día después de las elecciones generales de Chile.

El analista financiero Francisco Errandonea, gerente general de SoyFocus, sostuvo que esas cifras obedecen "principalmente al coronavirus", detallando que "acá hay dos temas: primero el aumento de casos en países con alta vacunación, como el caso de Portugal y otros países de Europa; y en segunda medida, la aparición de una nueva cepa que, al parecer, es bien preocupante".

Se trata de "una razón especialmente internacional, y cuando existen estos momentos de mayor tensión o nerviosismo el dólar se convierte en moneda refugio y tiende a subir", recalcó.

Cristián Solís de Ovando, ex gerente general de la Bolsa de Santiago, agregó que en nuestro país "no estamos ajeno a esto, esto es un mundo absolutamente interconectado, cayó Estados Unidos, Asia cayó ayer, después Europa hoy día en la mañana fuerte y EE.UU. también, y Chile por supuesto".

El cobre también sufrió y cerró este viernes con un desplome de 3,04%, para cotizarse en 4,36 pesos la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

No obstante, Marco Riveros, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, explicó que "esto se enmarca dentro de un marco general de volatilidad que hemos tenido en los últimos meses y lo más probable que también sea un fenómeno que se extienda por los meses que vienen, una alta volatilidad".

Puntualizó, asimismo, que "lo que sí, en la baja de hoy, no está incorporada la variable de esta nueva cepa del Covid", complementando que "las razones que tenemos para explicarnos esta baja, la verdad para explicarnos la volatilidad que ha sido en los precios en los últimos días, todavía no advertimos que esta responda a la nueva cepa".

Precio del cobre BML, 26 de noviembre:

US$ 4,368 la libra (US$ 9.630,00 la tonelada)

Variación diaria: -3,04%

Promedio 2021: US$ 4,215 la libra.