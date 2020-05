Emprendedores cuestionan "lento y burocrático" proceso para acceder a créditos Fogape

Emprendedores se han mostrado preocupados debido al "lento y burocrático" proceso para acceder a los créditos Fogape originados por la pandemia de Covid-19.

Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial de Emprendedores, aseguró que el proceso "ha estado bastante lento, muy burocrático y obviamente no se ha cumplido con las expectativas que tenían muchos emprendedores".

"Hay un problema con la cantidad y con los montos, que son muy inferiores a los tres meses de venta. Yo no conozco ningún caso en que se hayan entregado los tres meses de venta, en la gran mayoría corresponde a un mes, o un mes y medio en los mejores casos", planteó Swett.

"Obviamente la masividad no ha estado ni cerca de cumplirse. El Gobierno prometió que esto iba a llegar a un millón de micro y medianos empresarios y el viernes pasado conocimos los datos de la misma Asociación de Bancos, donde su presidente dijo que en el mejor de los casos iban a llegar a 300 mil", recalcó.

Esta situación se ejemplifica en el caso de Marcelo Beltrán, dueño del Club Santiago, quien explicó que "para poder sobrevivir a eso, estimamos la necesidad de inyectar recursos por el orden de 45 millones de pesos. Nosotros con 20 nos permitirían acceder a una línea de crédito de 80, fui al banco y me dijeron 'tiene 12,2' y yo dije eso no me sirve, necesito 45".

Cristián Pulido, dueño de la Fuente Oficial, comentó que "tengo dos locales y en esos dos locales vendo entre 50 y 60 (millones) mensuales, entonces el crédito al que yo debería haber tenido acceso es de entre 150 y 200 millones, pero se me rechazó, me llamaron por teléfono y me dijeron que por ser del rubro de restoranes habían decidido no prestar la plata".

Hasta el momento se han entregado 40 mil créditos con estas características y se espera que en los próximos días se lleve a cabo un balance.