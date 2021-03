En horas clave el dilema de postergar o no los comicios: No hay consenso político

El mundo político aún no se pone de acuerdo respecto a la necesidad y conveniencia de postergar o no los comicios, debido al estado crítico de la epidemia en Chile y a la recomendación unánime del Consejo Asesor del Minsal.

A sólo dos semanas de las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes del próximo 10 y 11 de abril, el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, cuestionó la posible postergación, asegurando que habrá "gente que saque provecho" de ésta.

"Yo creo que si no se demuestra técnicamente que por concurrir a votar van aumentar los contagios, las elecciones no se deben suspender", planteó Mulet: "Si se demuestra lo contrario se deben suspender, pero la evidencia indica que en las elecciones del 25 de octubre no aumentaron los contagios".

"HAY GENTE QUE SACARÁ PROVECHO"

"Entonces ojo: esto debe, además, producirse por acuerdos amplios, sino aquí hay gente que va a sacar provecho", advirtió el parlamentario.

"La jornada de votación puede ser una gran jornada cívica, una jornada donde podamos hacer pedagogía desde los sectores públicos a la ciudadanía para que cada persona entienda -explicó Mulet- se refuercen las medidas que hay que tomar para evitar el contagio... Por eso es que no es llegar y postergar".

Pese a esta comparativa, el doctor Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, aseguró en Cooperativa que "estamos en el peor momento de la pandemia", advirtiendo que la elección se debe posponer, al menos, cuatro meses para que se desarrolle de forma segura.

LA ADVERTENCIA DE ALESSANDRI

En la misma línea de Mulet, el diputado Jorge Alessandri (UDI), planteó que posponer estos comicios pueden traer consecuencias en las elecciones futuras.

"Esperamos que la elección se pueda realizar, en más días quizás, en espacios abiertos, con más colegios disponibles, para evitar el atochamiento", señaló el parlamentario gremialista.

"Aplazar esta (elección) implica mover todo hacia adelante -aseguró- alargar más aún el periodo por los cuales los alcaldes fueron elegidos, mover el periodo del Presidente de la República, el periodo del Parlamento y por eso esta opción no nos gusta".

Punto de vista que es compartido por el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teiller (PC), quien indicó a El Mercurio que, como partido, son de la idea de no prorrogar las elecciones.