Espacio Público: Una ley penal no va a hacer más efectiva la cuarentena

La directora ejecutiva de Espacio Público, Pía Mundaca, cuestionó la ley recientemente promulgada por el Gobierno que endurece las penas contra los infractores de las medidas sanitarias y afirmó que esa norma "no hará más efectiva" la cuarentena que rige sobre la mitad de la población del país por la pandemia de Covid-19.

La cientista política conversó con Hablando De sobre el reciente informe del centro de estudios, titulado "No es 'la gente', es el diseño de la cuarentena", en directa alusión a lo, plantean, es responsable de que la movilidad durante el confinamiento en el Gran Santiago no varíe positivamente e incluso aumentara en cuanto a flujos vehiculares en la última semana.

Según cifras que entrega el estudio, de los los 23,6 millones de controles realizados en la capital desde los prineros confinamientos en marzo, sólo 98 mil, es decir el 0,5 por ciento, ha sido multado por infringir la cuarentena.

Por ello, Mundaca criticó que "poner todas las fichas en una ley penal para esta población no va a resultar en que la cuarentena sea más efectiva, porque en los infractores no está la mayoría de los responsables de que la movilidad no haya bajado".

Asimismo, agregó, enfocarse en el grupo que sale de su casa con el permiso respectivo, que es la inmensa mayoría, "no genera modificaciones relevantes en el respeto de la pandemia; las personas salen porque necesitan llevar sustento a su casa, y esperamos que el IFE vaya a contrarrestar eso, porque la gente no se va a quedar en su casa si no tiene le certeza de que tendrá con qué alimentarse; hay también gente que sale porque sus empleadores los obligan a salir".

Los números del informe "nos permiten inferir que la ciudadanía sí está respetando las reglas dispuestas por la autoridad durante esta pandemia, lo que va en oposición a este relato de que la ciudadanía es irresponsable; por supuesto hay casos aislados de irresponsabilidad", afirmó.

En ese contexto, planteó que se debe "cambiar el foco de la discusión y poner el acento, los límites, la fiscalización y la restricción en lo que hoy está siendo el grueso de la movilización", en medio de una cuarentena "con un problema de diseño estructural que permite mucha laxitud que no está en sintonía con la gravedad que estamos viviendo", y apuntó a "los permisos y la fiscalización a las empresas".