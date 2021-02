Serán 40 móviles que en la ciudad de Talca, junto a funcionarios de la salud, saldrán este miércoles a vacunar contra el Covid a los adultos mayores de la comuna. De las 110 mil dosis que llegaron a la región, 35 mil se destinarán a la capital del Maule en una primera etapa. “Lo que queremos con esto es que nuestros adultos mayores no se expongan y no se trasladen porque hay riesgo de contagio y no se aglomeren en los centros de salud”, dijo el alcalde de la comuna, Juan Carlos Díaz.

