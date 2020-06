Ex ministra Helia Molina: Antes de imponer medidas punitivas el Estado debe asegurar alimento, techo y abrigo

La ex ministra de Salud de Michelle Bachelet Helia Molina (PPD) afirmó en Cooperativa que para que se cumplan las cuarentenas en nuestro país el Estado tiene que asegurar los servicios básicos para la población.

En conversación con "Hablando de...", indicó que "para hacer una cuarentena en un país como el nuestro donde dos millones y medio de personas tienen un trabajo informal, la verdad es que antes de poner cosas punitivas, que son válidas, el Estado tiene que asegurarle a la gente sus derechos humanos básicos de alimento, techo y abrigo".

Y aclaró que "si se dan todas las condiciones para hacer la cuarentena, sociales y económicas, e igual la gente no lo respeta, yo estoy de acuerdo en que hayan multas y que haya cárcel".

Además, recalcó que la entrega de cajas de alimentos no es suficiente y reforzó la idea de limitar la movilidad en la ciudad respecto a los trabajadores que siguen saliendo.

"El manejo de esta pandemia ha sido desastroso"

La decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago (Usach) apuntó que el manejo del Gobierno ante la crisis sanitaria ha sido "desastroso".

La ex titular de Salud sostuvo que si el ministro Enrique Paris logra "ordenar la casa" podría disminuir el número de casos, sin embargo, "cada vez es más difícil porque hay muchos, pero si esto se hubiese hecho hace tres meses la verdad es que no estaríamos en las cifras que estamos ahora".

Molina recomendó también delegar mayor trabajo de prevención, educación y seguimiento de casos a la atención primaria y que exista una mayor unión entre ministerios para asegurar el sustento básico.

"Hay cosas que el Ministerio ha hecho bien, pero no se trabajó con un criterio de salud público, no se hizo caso a lo que le decía el comité asesor, no se le dio rol a la atención primaria durante tres meses", y concluyó que en "la salud pública hay que ponerse en los escenarios posibles y actuar antes que se produzcan las cosas, no es un tema reactivo, sino que es un tema anticipatorio".