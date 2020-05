Ex presidente del Banco Central: Es incomprensible el argumento del "límite fiscal" del Gobierno

El ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler, criticó al Gobierno y aseguró que sí existe margen para seguir inyectando recursos al Ingreso Familiar de Emergencia "sin tirar la casa por la ventana" y para otros ítems dada la crisis por el Covid-19.

"Tenemos un espacio más del doble, podríamos incrementar la deuda pública al doble de lo que tenemos el día, no en cinco puntos porcentuales, sino que al doble, en otro 28 por ciento, y quedamos muy por debajo del promedio de América Latina - y también de la OCDE, según acotó posteriormente-. Espacio tenemos", dijo el economista en diálogo con Cooperativa.

En esa línea, Zahler detalló que "tenemos una enorme capacidad de endeudamiento. La prueba fue que hace cinco días atrás, seis días atrás, el Gobierno de Chile se endeudó en 2 mil millones de dólares a tasas internacionales más bajas que las de Perú y de México. Esos 2 mil millones es muy, muy poco. Hoy día, las tasas domésticas, las tasas en el mercado local a las cuales se puede endeudar el Gobierno, y se endeudó también, son tasas a cinco años negativas, o sea conviene endeudarse, el servicio de la deuda va a ser más bajo que el monto captado".

"Para mí es simplemente incomprensible el argumento que se llegó al límite fiscal. Adicionalmente tenemos 22 mil millones de dólares en dos fondos soberanos sin considerar otros fondos que tiene el Gobierno", afirmó el ex timonel del Central.

En esa línea, el economista pidió dejar de lado las caricaturas que se tirará "la casa por la ventana" si se hacen más gastos, al igual que las caricaturas de que Chile será como Argentina o Venezuela, y que discutir "100 o 200 millones de dólares más es incomprensible cuando uno mira los números de forma muy concreta, muy fría y datos oficiales".

Para Zahler el momento de obtener recursos y actuar es ahora, entendida la situación que enfrenta el país y que enfrentará durante los próximos meses, expresando su preocupación por la situación en la que viven los sectores más vulnerables del país que hoy han visto mermados sus ingresos.

"Si yo tuviera que hacerle alguna crítica fuerte que hacerle al Ministerio de Hacienda en este momento es de que, en estos primeros cuatro o cinco meses del año, se debieron haber endeudado ya en el mercado internacional y en el doméstico porque hay mucha liquidez, porque es el momento para endeudarse, las tasas de intéres son bajas. No digo que se gasten toda esa plata, por eso no estoy hablanado de tirar la casa por la ventana. Es una cuestión de criterio, una cuestión de responsabilidad de tener esos recursos justamente en caso que la situación se complique", afirmó el economista.

Por ello, el ex timonel del ente emisor insistió en que el Ejecutivo debe actuar ahora, inyectando más recursos y tomando las acciones necesarias para garantizar apoyo a estos sectores, considerando que tiene margen para hacerlo.

Para Zahler, el Gobierno no ha hecho lo anterior por motivos ideológicos, "de no querer aumentar el tamaño del sector público, de estar preocupados que con ese incremento del gasto, posiblemente, vamos a tener que tener más tributación en el futuro, una cosa que al Gobierno, yo entiendo, por motivos ideológicos no le gusta, pero creo ahí se está comprometiendo fuertemente el bienestar de las personas y las empresas en este año".