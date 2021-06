El presidente de la UDI, Javier Macaya, criticó los nuevos confinamientos ordenados por el Minsal en el plan "Paso a Paso", y clamó por el "fin de las cuarentenas y los estados de excepción" a nivel país.

El parlamentario aseguró que esta medida ya no sirve para frenar los contagios y afecta a la salud mental y la economía. En esa línea, advirtió que la bancada gremialista podría rechazar la extensión del estado de excepción de catástrofe, que permite dictar esta clase de restricciones.

"Tenemos que seguir cuidándonos: distancia social, uso de mascarilla, campaña de vacunación... Pero las cuarentenas ya no resisten mayor análisis, no sirven para evitar los contagios", aseguró Macaya.

"¡Fin a las cuarentenas! ¡Fin a los estados de excepción constitucional!... Se viene la discusión ahora, nosotros estamos seriamente considerando rechazar la ampliación del estado de excepción constitucional porque nos parece que los chilenos no pueden seguir encerrados", sentenció el timonel gremialista.

