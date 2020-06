Gobierno llamó a denunciar empresas que incumplan medidas sanitarias

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, llamó a denunciar a personas o empresas que esté cometiendo algún delito contra la salud pública, tras conocerse los casos por mal uso de salvoconductos para empresas esenciales.

Se habilitaron dos números de WhatsApp para realizar estas denuncias: +569138622222 y +56965878300.

Martes🔵 Santiago. +569 38622222 y +569 65878300 son los números habilitados por el @GobiernodeChile y @PDI_CHILE para que a través de WhatsApp se puedan realizar denuncias sobre delitos contra la salud pública. Lo detalla la subsecretaria @katymartorell // @Cooperativa pic.twitter.com/Mjkc0DQIG5 — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) June 23, 2020

Las denuncias también pueden realizarse si el lugar en el que se trabaja está incumpliendo con estas normas, para lo cual también está disponible la plataforma Denuncia Seguro.

"Son números que pueden ser anónimos, si la persona así lo quiere", dijo la subsecretaria de Prevención del Delito.

Martorell indicó que "el objetivo es entregar la mayor cantidad de información posible de las personas o de las empresas que no están cumpliendo con las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad. La Subsecretaría de Prevención del Delito ha dispuesto en el portal DenunciaSeguro.cl un link donde pueden las personas hacer denuncias 100 por ciento anónimas".

La autoridad enfatizó que "la información que las personas nos entregan es clave para generar la hoja de ruta que nos permita hacer la fiscalización más eficiente y, de esa manera, cuidar la salud de las personas y salvar vidas".

Ya puedes denunciar a través de nuestra web https://t.co/8jzoGNfcpv y de manera anónima, si tu empleador te obliga a trabajar y la empresa no es de un rubro esencial. #QuédateEnCasa #CuidémonosEntreTodos #DenunciaSeguro pic.twitter.com/yUhC04bzKD — S. Prevención Delito (@SubPrevDelito) June 23, 2020

Esto luego que el Ministerio Público abriera investigaciones contra al menos siete empresas -como Fashion's Park y el Sporting Club de Viña del Mar- que, falsamente, argumentaron ser del rubro esencial para seguir convocando a trabajadores de forma presencial en medio de cuarentenas por la pandemia de coronavirus.

Ante estas situaciones, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo que "no puede ser que mañosamente yo modifique mi giro para estar haciendo algo que no corresponde".

"Y ese es un primer llamado a la responsabilidad de las empresas. No puede ser que estén dando casos como el que se conocieron ayer; por lo tanto, los trabajadores que deben ir a trabajar producto de que sus tareas han sido calificadas como esenciales deben tener la tranquilidad de que si no se están tomando esas medidas pueden denunciar, y aquellos trabajadores cuyas tareas no son esenciales o que las empresas están de alguna manera haciéndolos ir a trabajar cuando no es fundamental, tienen también todo el derecho de denunciar", remarcó.

A raíz de esta situación, desde el Ejecutivo señalaron que se está trabajando para establecer un catálogo de qué es un bien esencial para que tengan conocimiento estas empresas, lo que es realizado por el Ministerio de Economía en conjunto con las carteras de Trabajo y de Interior, y que sería presentado en los próximos días.

330 mil permisos para prestar servicios esenciales esta semana

Respecto al nuevo permiso único colectivo para empresas -que comenzó a regir la semana pasada-, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, detalló que "ese permiso, al día de ayer, fueron más de 330 mil personas las que obtuvieron el permiso para desplazarse por estar prestando servicio en empresas esenciales".

"Eso es producto de la fiscalización en terreno. Lo que se está haciendo es verificar efectivamente que esas empresas que están obteniendo permisos estén realizando servicios que son esenciales. La definición del servicio esencial es la cadena completa de abastecimiento", explicó.

Durante la última semana han sido detenidas 17 mil 321 personas, 12.010 por delitos contra la salud pública.

Desde ayer lunes, se redujeron los permisos individuales a sólo dos semanales y en la última jornada fueron obtenidos cerca de 600 mil.