Hito en Aysén: La región ya no tiene pacientes Covid hospitalizados

Este jueves la Región de Aysén alcanzó un hito en el combate de la pandemia en Chile: se convirtió en la primera del país en registrar cero pacientes Covid-19 hospitalizados.

Según el balance diario del Ministerio de Salud, este jornada ya no había internados en la UCI del Hospital de Coyhaique, el único de la región con capacidad para atender a personas en estado crítico.

A ello se le sumó que esta tarde, pasadas las 14:30 horas, se dio de alta al último paciente que permanecía en la unidad de Medicina. Con esto, el recinto y la región ya no tiene hospitalizados por Covid en ninguna unidad médica.

Samuel Ascencio, de 61 años, dejó el hospital regional hoy tras un mes internado, adonde había sido llevado desde Puerto Aysén. "Yo ingresé el día 8 (julio) y me dejaron altiro porque estaba súper mal. La atención fue súper buena, estoy muy conforme con este hospital (...) estoy feliz", expresó a Cooperativa Regiones.

"Poder egresar al último paciente que teníamos en buenas condiciones fue gratificante, después de bastante tiempo, porque nosotros partimos con el primer paciente desde junio del año pasado", resaltó Tamara Manríquez, enfermera supervisora de la UCI del Hospital de Coyhaique.

Hoy Aysén se convirtió en la primera región del país con CERO pacientes internados por Covid-19. Hace solo minutos se dió el alta del Hospital de #Coyhaique al único paciente que permanecía en medicina por esta enfermedad. @Cooperativa #CooperativaContigo pic.twitter.com/pNd4HQ0nCn — javier verdejo (@javierverdejop) August 5, 2021

Entre los factores para este hito se apunta al avance de la vacunación: de una población objetivo de 80.150 personas, el 97,77% (78.366) ya recibieron al menos una o única dosis y el 94,2% (75.504) ya fueron inoculados con esquema completo, ya sea las fórmulas de dos o única inyección.

Asimismo, aparece la baja densidad poblacional de la región, de 107.000 habitantes que se reparten en 0,8 por kilómetro cuadrado, aunque la concentración aumenta en Coyhaique, la capital, donde viven la mitad de los ayseninos.

No obstante a estas destacadas cifras actual sobre la pandemia, el personal sanitario llama a la cautela pues el Covid no se ha ido y este año su impacto ha sido mayor: si en 2020 hubo 16 fallecidos por la enfermedad, hasta esta fecha del 2021 la cifra asciende a 72.

"El hecho de que no tengamos pacientes ahora no significa que esto ya pasó o se acabó, el comportamiento de este virus ha sido tan errático que no podemos asegurar nada", afirmó Manríquez, llamando a mantener las precauciones.

"VENTANA" PARA ENFOCARSE EN OTRAS ENFERMEDADES

"No tenemos pacientes hospitalizados porque han recibido un buen tratamiento", destacó Franklin Fournier, subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud de Aysén, quien apuntó a reenfocar los esfuerzos para retomar las atenciones de otras patologías.

"Tenemos que aprovechar esta ventana o este lapso de menos contagios para retomar nuestras actividades normales, no podemos seguir centrados siempre en coronavirus, debemos atender a pacientes hipertensos, diabéticos, embarazadas, retomar los controles de niño sano, seguir atendiendo a las personas con cáncer", instó.

Aysén reportó esta jornada dos nuevos casos de coronavirus, para mantener 13 infectados en etapa activa. Las contagios informados este jueves fueron detectados mediante 418 exámenes de PCR, representando una positividad de cero por ciento.

En este contexto, el Minsal anunció que el sábado Coyhaique avanzará a la fase 4, tras lo cual toda la región estará en la etapa de Apertura Inicial del plan "Paso a paso".