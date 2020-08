Hombre escupió a un niño y le dijo "ahora tienes coronavirus" en restaurante de EE.UU.

Un hombre del condado de Pinellas, en Florida, EE.UU., fue arrestado y enfrenta dos cargos por supuestamente escupir en la cara de un niño en un establecimiento comercial al pedir al menor que se retirara su mascarilla y este no lo obedeció, por lo que el hombre le dijo: "Ahora tienes coronavirus".

Jason Copenhaver, de 47 años, fue arrestado por cargos de agresión simple y conducta desordenada después del incidente, que ocurrió el pasado domingo en el restaurante Ricky T's, indicó la policía de Treasure Island.

