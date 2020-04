Silvana Bonino, una médica ginecóloga de Barcelona, España, denunció un ataque que causó indignación en el Colegio Médico local y en redes sociales donde se viralizó. En el estacionamiento de su edificio, alguien rayó su auto con el mensaje "rata contagiosa" y pinchó dos de sus ruedas, simplemente por seguir con sus funciones médicas en medio de la pandemia del coronavirus. La mujer se dio cuenta de lo sucedido cuando se disponía a viajar a su trabajo. "No me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza", dijo a EFE. Finalmente tuvo que conseguir que sus prades le prestaran el auto para continuar sus labores.

