Infectóloga: El Gobierno no escucha a su comité asesor todo lo que debiera

Mientras aumentan las críticas al Gobierno por el momento crítico de la pandemia en el país, la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología (Sochinf), Claudia Cortés, cuestionó la tardanza de las autoridades en implementar medidas que su propio Consejo Asesor propone.

"Me parece que el Gobierno tiene un comité asesor de expertos, que ellos mismos eligieron y que no están escuchando todo lo que debieran", opinó en El Diario de Cooperativa, estimando que aquella mesa entrega "recomendaciones muy estrictas y claras, y el Gobierno se demora a veces semanas o varios días en asumirlas".

"Entonces no sabemos bien quiénes más están influyendo en la toma de decisiones y qué otras variables se están tomando, además de las de salud pública. Por supuesto que yo entiendo que aquí tiene que entrar en una balanza la economía y la salud, pero tenemos que privilegiar sin duda -desde mi perspectiva- la salud de las personas", remarcó.

De todas maneras, la infectóloga reconoció que las nuevas restricciones para controlar los contagios, que comenzaron a regir este lunes, "son muy razonables y van todas en la dirección correcta -algunas llegan bastante tarde, pero más vale tarde que nunca-; el problema es que si no hay una fiscalización adecuada y no se cumplen, no sirven de nada".

"Si tenemos una tasa de movilidad que ha disminuido menos de un 20 por ciento, no estamos haciendo cuarentena, en rigor", así como si las emisiones de permisos de trabajo siguen siendo muchas a diario, de acuerdo a la doctora.

Por ende, Cortés proyecta que "si la restricción de movimiento se cumple, vamos a andar bien y vamos a empezar a bajar los casos probablemente en unos 15 días, pero si no es así -como lo veo todas las mañanas cuando me muevo entre el hospital y mi casa- y no hay ningún control, las medidas son inútiles".