Izkia Siches al Gobierno: "No podemos seguir hablándole a una pared"

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, emplazó al Presidente Sebastián Piñera a liderar de otra forma la lucha contra la pandemia para "recuperar la credibilidad de la ciudadanía" y, al mismo tiempo, llamó a escuchar las recomendaciones gremio porque "no podemos seguir hablándole a una pared".

La líder del gremio estuvo reunida con el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, en el contexto de la Mesa Social Covid-19 y de cara a la cuarentena total en el Gran Santiago, tras lo cual comentó las declaraciones del titular de Salud, Jaime Mañalich, quien admitió que "la falta de confianza recíproca nos jugó una mala pasada".

"Una buena forma de poder hablar en datos objetivos y recuperar la credibilidad de la ciudadanía, se lo hemos señalado desde el primer día al Presidente y al ministro del Interior, es contar con la información necesaria", expresó.

Pdta del Colmed Izkia Siches: “No me sirve que el ministro de Salud cambie el tono... nuestra participación en la mesa social es con el mejor ánimo pero no podemos seguir hablándole a una pared”. @Cooperativa pic.twitter.com/VEZEjAjNB3 — K (@KassWidemann) May 14, 2020

La profesional sostuvo que "el Ministerio de Salud se ha empeñado en contener y retener la información solamente para ellos. Se lo dijimos al Presidente en la primera reunión, hay desconfianza en las autoridades de Gobierno".

"A mí no me sirve que el ministro de Salud cambie el tono, (sino) que haya un cambio en la forma de gobernar esta pandemia. Nuestra participación en esa Mesa Social es con el mejor ánimo, pero no podemos seguir hablándole a una pared", emplazó.

Siches hizo manifiesta su molestia por algunas recomendaciones que no se han acogido, como un permiso especial para el cuidado de los niños que son hijos de funcionarios de salud.