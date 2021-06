Jefe de urgencias de Clínica Alemana: "Estamos cada vez más cerca del dilema de la última cama"

El doctor Rodrigo Rosas, jefe de urgencias de la Clínica Alemana, aseguró este lunes en Cooperativa que cada vez está más cerca el "dilema de la última cama" debido al aumento de casos Covid-19 de las últimas semanas, pese que a lo indicado por el Ministerio de Salud (Minsal) que descartó esta situación.

Durante el informe de esta jornada, el líder de la cartera, Enrique Paris, afirmó que existe preocupación por los contagios, pero que "no hemos visto el dilema de la última cama". Esta situación no es compartida por Rosas, quien detalló que en el recinto ubicado en Vitacura han tenido que decidir en algunos casos que paciente ocupará una cama libre.

"Creo que estamos cada vez más cerca de ese dilema (de la última cama)... Durante la noche fui consultado por nuestros residentes sobre qué pacientes mover a la cama que teníamos libre; y en ese momento lo que hicimos fue mover el paciente más grave a la cama y el segundo en la lista quedó en una habitación que no era de UCI, recibiendo cuidados críticos hasta que pudiéramos hacer otros movimientos", detalló el doctor Rosas en diálogo con Lo Que Queda Del Día.

En esta línea, el experto señaló que esta situación es tan dinámica que "no es algo como que el que no tenga cama se va a morir", sino que ese paciente tendrá que "ser soportado por la institución en otro lugar, no con las condiciones ideales, mientras hacemos los movimientos para poder otorgar los cuidados que requiere".

Pacientes esperan por días una cama crítica

En tanto, el jefe de urgencias dijo que en la Clínica Alemana han tenido un máximo de 23 pacientes -hoy fueron 16- esperando una cama crítica, con demoras que incluso han alcanzado los tres días.

"Hoy teníamos una paciente que desde el viernes estaba esperando cama y a esta hora probablemente ya logró subir a la cama que logramos asignar en esta jornada", dio como ejemplo el doctor, quien también destacó que "a través del sistema integrado nunca hemos tenido que trasladar pacientes a otros centros (de salud)".

Finalmente, respecto al promedio de edad que está actualmente en las UCI, Rosas advirtió que "nosotros hemos visto que la gran mayoría de la gente se ha concentrado alrededor de unos 40 años".

Pese a esto, advirtió que en "la última semana nos ha llamado mucho la atención que hemos recibido más pacientes de tercera edad -70 años, 80 años y 90 años- que no veíamos antes".

"Es algo que ocurrió la última semana y lo que vemos es que hay pacientes no vacunados, pero han llegado algunos pacientes vacunados, lo cual nos hace pensar que las medidas se están relajando y exponiéndose más a contagios", puntualizó el experto a Cooperativa.