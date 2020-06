Jorge Pizarro: El nuevo Ingreso Familiar de Emergencia debería pagarse a fin de mes

El senador DC Jorge Pizarro afirmó en conversación con El Diario de Cooperativa que el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 100 mil pesos por persona acordado entre el Gobierno y parte de la oposición podría ser despachado la próxima semana desde el Congreso, para que se empiece pagar a fin de mes.

El senador, integrante de la Comisión de Hacienda Ampliada donde se alcanzó el "Acuerdo Covid por la Protección, la Reactivación y la Responsabilidad Fiscal", remarcó que "lo más urgente" es aprobar en el Congreso el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia y "eso debería estar en condiciones de entrar mañana (lunes) al Congreso, lo podemos empezar a ver el martes".

"Con una discusión inmediata y con un acuerdo mayoritario, porque se ha trabajado previamente, creo que es perfectamente posible que entre la Cámara y el Senado lo despachemos de aquí al sábado (20 de junio), de manera que el lunes (22) se pueda estar implementando. La aspiración nuestra es que ojalá a fin de mes se esté empezando a pagar", aseveró.

Sobre las intensas negociaciones, el legislador sostuvo que "el esfuerzo que se hizo estaba centrado en un apoyo a las familias y las personas. Lógicamente, siempre a uno le parece que puede ser más, pero dentro del contexto de lo que estamos hablando y los montos involucrados, es conveniente, creo que fue un buen acuerdo".

"Quedé tranquilo porque logramos un marco de entendimiento para fortalecer instrumentos o tomar medidas que puedan ir en ayuda directa a las familias para que puedan cumplir con las cuarentenas mínimamente", destacó, pues "si no nos quedamos en las casas, si no nos aislamos, si no cumplimos con las medidas sanitarias, no vamos a superar nunca esta pandemia".

"El IFE no llegó ni siquiera a las familias que estaban en el 40% más vulnerable"

Para Pizarro, "el problema más grande que tuvimos con el Ingreso Familiar de Emergencia no sólo es por lo escaso de la plata, es porque lamentablemente no llegó ni siquiera a las familias que estaban en el 40 por ciento más vulnerable en el Registro Social de Hogares".

"¿Por qué no llegaron? Una, porque no postulaban; otra, porque los requisitos para estar en ese Registro Social de Hogares hacían que mucha gente quedara fuera (...) La idea es que en todos los hogares con un promedio de cuatro personas al menos tengan 400 mil pesos garantizados", aseveró.

Pizarro dio cuenta que con el primer IFE hubo situaciones "en las comunas más chicas o en las comunas rurales (donde) mucha gente no postuló, teniendo todo el derecho a recibir esto y lo que hay que hacer es hacer que postulen".

Por ello, la mesa negociadora también acordó "una campaña publicitaria de urgencia -a partir de mañana-, en que se le va a entregar recursos a los municipios para que salgan los departamentos sociales a buscar a las personas que tienen derecho a esto (el IFE) y que postulen".

"Aquellos que no tienen cuenta en BancoEstado para pagarles rápido, lo que se va a hacer es colocarles directamente la plata y el banco abrirles una cuenta y después solicitarles la anuencia" para facilitar la entrega de los dineros", detalló.

"El desafío social va a ser reactivación de la economía y generar empleo"

Pizarro también destacó el haber acordado un programa fiscal adicional de hasta 12.000 millones de dólares en los próximos 24 meses.

"Destinamos una cantidad de recursos que el Ejecutivo puede disponer de aquí a los próximos dos años. La cifra de 12 mil millones de dólares es para ayudar a las familias, pero también para ayudar a las familias mediante la creación de empleo una vez que se empiece a generar una reactivación de la economía", aseveró.

El senador DC sentenció que "lo que hicimos es un marco de entendimiento donde se fijan los ejes principales para dar señales de que, saliendo de la pandemia, el desafío social va a ser reactivación de la economía y generar empleo, porque las personas a las cuales usted le garantiza un mínimo para que subsistan en sus casas, apenas se vaya superando la pandemia va a salir a buscar trabajo y no va a tener trabajo".