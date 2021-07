Pasadas las 7 AM, ya hay personas esperando 1ra y 2da dosis de vacunas contra el covid, a un costado del Gimnasio Víctor Jara en Unión Latinoamericana. Algunas personas llegaron a las 4 AM. Recinto abre sus puertas a las 8.30/ @Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/DwPnea1FTr

19:32 - | #CooperativaEnCasa Doctor Juan Carlos Said: Estamos en una carrera contra el tiempo en donde, si mantenemos el descenso de casos y aceleramos los vacunados, podemos evitar tener rebrotes

19:32 - | [En vivo] #CooperativaEnCasa Doctor Juan Carlos Said: Los países que han sido extremadamente estrictos en el aislamiento de los viajeros son los que han tenido mayor control

19:30 - | [En vivo] #CooperativaEnCasa Doctor Juan Carlos Said y apertura de fronteras para nacionales y extranjeros residentes vacunados: Parece un paso apresurado

19:29 - | [En vivo] #CooperativaEnCasa Doctor Said y apertura de fronteras para nacionales y extranjeros residentes vacunados: Es una medida de elevadísimo riesgo, porque sabemos que las cuarentenas que no son fiscalizadas no existen ni sirven