"La última cena": Restaurantes de Punta Arenas preparan protesta de cara a la nueva cuarentena

La Asociación Gastronómica de Punta Arenas anunció para este jueves, a las 10.00 horas, una protesta contra el inicio de la cuarentena, debido a la graves pérdidas económicas que han sufrido durante la epidemia de Covid-19.

El Ministerio de Salud informó este lunes que la capital de Magallanes y otras cuatro comunas del país retrocederán a "fase 1" en el Plan Paso a Paso desde el 6 de mayo, desde las 05:00 horas, casi cuatro meses y medio después del fin del último y extenso confinamiento total en la ciudad austral.

En la manifestación de los gastronómicos, denominada "La última cena", los menús tradicionales van a ser reemplazados por carteles y las mesas serán cubiertas por manteles negros.

"Este tipo de restricciones, no siendo bien reflexionadas, dan señales muy erráticas de lo que estamos haciendo con la pandemia. Como gremio lo que sentimos es que otros son los focos de contagios y nosotros somos los primeros a los que cierran", dijo el presidente de dicha asociación y ex intendente de la Región de Magallanes bajo el mando del ex Presidente Ricardo Lagos, Jaime Jelincic.

El vicepresidente del Colegio Médico de Magallanes, Paulo Carrasco, valoró el regreso del confinamiento, aunque criticó su tardanza: "Claramente estamos cursando una tercera ola, que vemos con mucha preocupación, ya que se asemeja al gran peak que tuvimos entre septiembre y octubre, con tasas altísimas, muy por el doble de las que tuvo en el peor momento el resto del país".