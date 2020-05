Lagos Weber ante crisis por Covid-19: Si no sumamos en la misma dirección, se genera incertidumbre

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) emplazó al Ejecutivo y a sus pares de la oposición a dejar de lado sus diferencias para conducir a los chilenos que ven con preocupación el futuro post Covid-19.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario recordó el llamado del Presidente Sebastián Piñera a su bloque a tener una buena disposición con sus proyectos económicos, en base del caso ocurrido en Portugal, argumentando que "el líder de la oposición portuguesa tenía frente a un mandatario que lo que no hace es ir a pasearse al monumento al general Baquedano y sacarse una foto en medio de la pandemia".

Asimismo, reconoció otra debilidad en el Ejecutivo: "siento que de repente al Gobierno le cuesta -por un carácter personal, de ansiedades y de ver la vida-, que las decisiones y las responsabilidades sean compartidas".

"Así que hay que decirle: '¿usted quiere hacerlo a su manera?' Entonces se le entrega al Gobierno todas las herramientas, pero que se haga cargo 100 por ciento", remarcó, añadiendo que eso "no sé si eso es sano tampoco", considerando las preocupaciones del país.

"Hay muchos chilenos que tienen susto y requieren a una autoridad que les dé conducción. Entonces las autoridades -que son el Presidente, los ministros, los parlamentarios, los alcaldes- si no suman todas en la misma dirección, eso genera mucha preocupación, y eso sí que genera incertidumbre", aseguró.

En ese sentido, Lagos Weber sostuvo que en el caso puntual del Ejecutivo "no me basta el cambio de tono, falta un cambio de actitud" para el que se requiere un diálogo transversal, que hasta el momento no ha sido la tónica para enfrentar la pandemia.

"No quiero criticar por criticarlo, porque nadie tiene la receta para solucionar esta pandemia. Tampoco se trata de exigirle a este Gobierno lo que no puede cumplir ninguno, porque todos han cometido errores, pero es cierto que han habido errores muy gruesos, que habiendo escuchado atentamente, se podrían haber anticipado", explicó.

"No me voy a quedar picado por el Ingreso Familiar de Emergencia"

Uno de esos errores según el senador sería la promulgación del Ingreso Familiar de Emergencia, que reconoció le sorprendió pues "apoyamos todos los proyectos, porque son buenos para Chile".

"En el Ingreso Familiar de Emergencia se produce un desencuentro, y todas las explicaciones públicas que se han dado son pobres, y las conversaciones que he tenido ratifican la pobreza de los argumentos, porque básicamente hubo un gallito político al interior del Gobierno. 'Si usted aumenta esto, nos rebelamos los diputados de la derecha'. Encuentro que fue postergar un mayor beneficio", lamentó.

Retomando la idea de lograr el diálogo, el parlamentario planteó que "si el Gobierno tiene un resentimiento o una distancia con aquella parte de la oposición que tiene otras maneras de ver la vida, no puede tratar a toda la oposición igual, y eso fue lo que hizo con el Ingreso Familiar de Emergencia. El portazo se lo pegó a toda la oposición".

"Ahora, yo di vuelta la página en eso, no me voy a quedar pegado ni molesto o picado, si tenemos un tremendo problema ahora en Chile. La pregunta es: ¿podemos generar las condiciones para entendernos? Porque el Gobierno no va a salir solo de esto", reflexionó.