Luis Castillo: La actual ocupación de camas críticas es la mayor en la historia del país

El doctor Luis Castillo, coordinador nacional de camas críticas de la red integrada de salud, remarcó que las actuales 4.312 hospitalizaciones en camas críticas -no todos por Covid-19- representan el mayor número en la historia de Chile.

Según el balance diario del Ministerio de Salud, hay 4.458 camas UCI habilitadas a nivel nacional, de las que 4.312 están ocupadas (96,7%), de ellas 3.170 por pacientes Covid; mientras que quedan 146 disponibles, 35 en la Región Metropolitana.

"La situación actual es que el número de casos hospitalizados en camas UCI es el número más grande que hemos tenido en hospitalizaciones en camas de UCI en la historia del país", afirmó Castillo en conversación con Lo Que Queda del Día.

"Estamos viendo mucha demanda asistencial en los servicios de urgencia y mucha necesidad de hospitalización Covid y no Covid en cuidados críticos e intermedios", agregó, enfatizando que "las regiones más presionadas son Aysén y la Región Metropolitana, esta última que presiona fundamentalmente al alza por el volumen de su población".

Por ello, el Minsal apunta a a abrir y reabrir nuevas camas críticas, a fin de "recuperar en forma inmediata" el nivel que hubo el 7 de mayo, cuando "tuvimos el máximo número de camas UCI habilitadas, con 4.545", dijo el ex subsecretario de Redes Asistenciales.

"Debemos llegar este fin de semana, a más tardar lunes o martes, a las 4.545 que ya tuvimos a inicios de mayo. Lo que estamos viendo es que deberemos complejizar camas de agudo a intermedio y de intermedio a cuidados intensivos. Y proyectar un crecimiento a 4.590, 4.600", detalló el tambiém jefe del Centro de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco.

Explicó que tras el 7 de mayo "hubo un descenso de pacientes coronavirus (...) y se deshabilitaron algunas camas para dar vacaciones a personal, hubo bloqueos por otros problemas, y bajamos el número de camas hasta la semana pasada, pero ya estamos volviendo a incorporar (camas)".

Con todo, "la proyección, si se proyecta en forma lineal, es que debiéramos contar de aquí a la próxima semana" con una cantidad de camas que permita "mantener aproximadamente 200 cupos disponibles, con menos del 95% de ocupación".

En tanto, puntualizó que "de ninguna manera estamos proyectando 5.000 ó 6.000 camas, espero que no (...) y para ese nivel tendríamos que tener un escenario distinto y ampliar el número de hospitales que se dedican a la atención de Covid".

De todos modos, ahora "hay que poner en marcha la máxima complejización de los hospitales (para) que prioricen completamente la atención de pacientes por Covid y otros problemas (...) y dar máxima celeridad al proceso de vacunación contra el Covid y la influenza".

Asimismo, "pedir a la población que todas las medidas de autocuidado se maximicen, no bajar la guardia; y proceder, aquellos que no lo han hecho, a vacunarse; y que use adecuadamente su red asistencial", exhortó Castillo.