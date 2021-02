Ministro Figueroa urgió a "despolitizar y desdramatizar" debate sobre retorno a clases presenciales

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, llamó este martes a "despolitizar y desdramatizar" el debate que se ha generado en torno al regreso a clases presenciales —fijado para el próximo 1 de marzo—, luego de haber sido cuestionado y criticado por representantes de las distintas entidades que conforman la comunidad escolar, como alcaldes -sostenedores de los establecimientos educacionales municipalizados- y el Colegio de Profesores.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, el secretario de Estado apuntó que los jefes comunales que "han dicho públicamente que no lo van a hacer, la verdad es que han instalando una serie de argumentos que a veces son complejos: un alcalde señaló, por ejemplo, que porque hay elecciones no se puede volver a clases. Eso significaría, entonces, que porque este año tenemos tantas elecciones, ¿no vamos a volver nunca a clases mientras terminan las elecciones? Son argumentos poco elaborados, diría yo".

Consultado si cree que algunos alcaldes tienen motivaciones políticas para rechazar el regreso a las aulas, Figueroa, sin dar nombres, respondió que "es más o menos evidente".

"Lo importante es que los sostenedores asuman su rol, llevando adelante un proceso de educación tanto a distancia como presencial, en la medida de que eso sea posible, pero asumiendo la responsabilidad. Todos en esto tenemos una responsabilidad, todos, y tenemos que asumirla. Es difícil, es complejo, no nos ha tocado vivir otro año tan complejo en materia educacional y tenemos que empezar a superar esas dificultades", afirmó.

Respecto a los roces con el gremio del profesorado, Figueroa admitió que "ciertamente, y eso no ha sido un misterio, ha habido diferencias, pero las debemos dejar de lado. Tenemos que buscar el cómo avanzar para que el sistema educativo esté disponible de la mejor manera posible, mitigando al máximo los efectos del Covid, que son muy duros".

No obstante, el ministro dijo estar en desacuerdo con la postura del Colegio de Profesores, que pide volver a las clases presenciales sólo cuando los docentes hayan recibido la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 y no el 1 de marzo, fecha en la que el personal educativo no alcanzará a recibir las dos inyecciones: "No estoy de acuerdo. El año pasado 1.600 establecimientos educacionales abrieron sus puertas y no había vacuna disponible en Chile ni en otra parte del mundo", argumentó Figueroa.

"De los colegios que abrieron, en el 85 por ciento de ellos no hubo ningún caso detectado de Covid, mientras que en el 14 por ciento restante hubo sólo un caso y se tomaron las medidas inmediatas para que no se generaran brotes, porque los casos no venían del colegio. Y sólo en un 1 por ciento hubo más de un caso, pero ni siquiera fueron simultáneos. Eso coincide con la evidencia internacional, porque tomando todas las medidas sanitarias es posible acotar el riesgo de contagio", aseguró.

RETORNO A CLASES DESDE EL 1 DE MARZO CON UNA LÓGICA "MIXTA, GRADUAL Y VOLUNTARIA"

El ministro de Educación ratificó que el año escolar 2021 comenzará el próximo lunes 1 de marzo y recordó que cada colegio presentó un plan de retorno que respondiera a las condiciones sanitarias establecidas por la autoridad de salud.

"El 1 de marzo se va a dar inicio al año lectivo y, como todos los años, de ahí en adelante inicia el proceso formativo. En un año normal, en marzo parten las clases y, en este año que es distinto, todos los esfuerzos tienen que estar para que el proceso formativo de los alumnos parta en marzo y de la manera que los propuso establecimientos han señalado que están en condiciones de hacerlo. El 100 por ciento de los colegios en Chile entregó su plan de funcionamiento y, en términos generales, se tratan de funcionamientos mixtos, híbridos, donde o se hacen turnos, o se combinan dobles jornadas, o se alternan días o semanas donde algunos grupos pueden ir a clases", enfatizó.

En ese sentido, Figueroa reiteró que "la clave" es que serán los apoderados "quienes tomarán la decisión" de enviar a sus hijos o no a las escuelas.

"Esto no hay que llevarlo a una cosa binaria, no es blanco o negro: como lo explicabámos hoy en la mañana, esta es una lógica mixta, gradual, paulatina, donde para poder cumplir con las exigencias sanitarias los establecimientos combinan lo presencial con la educación a distancia", subrayó.

DICHOS DE LUCAS PALACIOS

En el diálogo con Cooperativa, el ministro de Educación dio por superada, además, la controversia que estalló este martes por las declaraciones de su par de Economía, Lucas Palacios, quien esta mañana, durante una entrevista con Tele13 Radio en la que abordó el conflicto que enfrenta al gremio de profesores con el Gobierno, manifestó que "llama la atención que busquen por todas las formas no trabajar" y que se trataba de "un caso único en el mundo".

Sus palabras generaron resistencia inmediata, de tal forma que el titular de Economía rápidamente precisó sus dichos a través de su cuenta de Twitter: "Jamás pretendí hablar de todos los docentes, sino que responder al presidente del Colegio de Profesores, para que en vez de poner más trabas pase a las soluciones y propuestas, pensando en los estudiantes y en disminuir las desigualdades educativas", justificó.

Al respecto, Figueroa señaló que "el ministro Palacios aclaró sus dichos. Ciertamente lo hizo en el marco de una conversación donde se estaba refiriendo a la directiva del gremio y no a los docentes".

"Creo que la rectificación que él ha hecho y la valorización y el reconocimiento que constantemente hemos hecho del trabajo de los docentes es lo relevante", añadió el jefe del Mineduc.

"LO IDEAL ES QUE LOS PROFESORES RECIBAN LA SEGUNDA DOSIS"

Sobre el rol de los niños, niñas y adolescentes en la pandemia, y considerando que más de 58 mil menores de 14 años se han contagiado, "si bien se ha reportado que los niños no son los grandes vectores, sí están involucrados en la transmisión", sostuvo Claudia Cortés, presidenta de la Sociedad Chilena de Infectología.

"Entiendo lo complejo de la decisión y lo necesario de que los niños vuelvan a clases, desde la mirada epidemiológica el ideal es que los profesores reciban su segunda dosis, que es cuando la vacuna es realmente útil", planteó.