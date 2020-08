Ministro Paris: Nuestros datos son confiables y fidedignos, nadie oculta nada

El ministro de Salud, Enrique Paris, partió el balance de este martes defendiendo los datos sobre el Covid-19 que ha entregado su cartera desde el inicio de la pandemia.

Luego de que la Comisión Chilena de Derechos Humanos presentara una ampliación de querella en su contra por "negligente estrategia sanitaria", la autoridad sanitaria aseguró que atenderá lo que sean sus responsabilidades si así se determina.

Hoy Paris remarcó que los datos del país son "confiables y fidedignos" y que jamás se ha ocultado información. "En el Ministerio de Salud nadie oculta nada", enfatizó.

"Nuestros datos, y quiero decirlo fuerte y claro, son confiables y fidedignos, jamás hemos tratado de ocultar información", sentenció el secretario de Estado.

Paris aseguró que desde el Gobierno "hemos hecho grandes esfuerzos por transparentar y transmitir toda la información", además destacó que los datos "se publican día a día en la página web del Ministerio de Salud y dos veces por semana se publica el informe epidemiológico que tiene más de 100 páginas".

Sobre este último informe, el líder del Minsal detalló que el próximo en entregarse "va a traer todos los datos comuna por comuna, para transparentar al máximo las cifras del manejo de la pandemia".

También señaló que son muy importantes las sugerencias y cambios propuestos por el Comité Asesor a las medidas impuestas durante la pandemia, ya que ayuda en "el trabajo que se realiza a nivel de epidemiología y del Ministerio de Salud".

Finalmente, destacó que la positividad de PCR es de 5 por ciento para la Región Metropolitana y 7 por ciento a nivel nacional.

"Hay ciertas dudas con respecto a la calidad de la trazabilidad"

Por su parte, el médico internista Juan Carlos Said, magíster en Salud Pública, dijo que "desgraciadamente hay ciertas dudas con respecto a la calidad de la trazabilidad que se está realizando en Chile".

"Se está avanzando en un desconfinamiento por comunas, aún cuando el dato de trazabilidad está sólo disponible para seis comunas. No sabemos cuántos contactos se están localizando y esa trazabilidad es el elemento clave para poder contener un brote", expresó.

A su vez, Soledad Martínez, académica de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, cree que en el Minsal "no están escondiendo las ciras"; en cambio, consideró que "las cifras todavía no están o todavía no son muy confiables".

"Recién hace tres semanas se implementó el módulo de trazabilidad en Epivigila. Cada municipalidad lo está haciendo lo que mejor puede", agregó, junto con precisar que "el punto para saber si realmente desconfinar o no, una de las informaciones más importantes es saber si la trazabilidad que estamos haciendo está bien".

Falta "más evidencia" sobre vacuna rusa, dice Paris

Respecto a la vacuna rusa contra el Covid-19 anunciada este martes por Vladímir Putin, el ministro Paris sostuvo que "requiere todavía más evidencia".

El ministro de Ciencia, Andrés Couve, detalló que además de la vacuna que será testeada en Chile en ensayos clínicos de fase 3, tras un acuerdo entre el laboratorio chino Sinovac y la Universidad Católica, hay otras probables que también puedan aplicar el mismo proceso.

Habló de un "potencial acuerdo similar entre la Universidad de Chiler y Janssen, y con Oxford hay conversaciones preliminares".

En tanto, en la misma línea que Paris, Couve sostuvo que respecto a la vacuna rusa "no hay información sobre los ensayos fase 1 y fase 2, estamos esperando que se publique en medios tradicionales de divulgación científica".

A su vez, Said dijo que "con el tema de las vacunas no hay que jugar con la ilusión de las personas y tampoco vender humo; respecto a la vacuna rusa, es una vacuna que no hay ningún estudio publicado. Para mí, esa es una vacuna que no existe", remarcó el experto.

Durante la presente jornada, se espera que el ministro Paris comparezca en la Comisión de Salud de la Cámara Baja para explicar el traspaso de fondos a la Universidad Católica con respecto a la vacuna que se probará eventualmente en nuestro país.