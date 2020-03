Mujer con coronavirus sorprendida en supermercado: "El médico me había dado casi de alta"

María Mireya Dañobeitía es la mujer con coronavirus que fue sorprendida el sábado intentando ingresar al supermercado Jumbo del mall Alto Las Condes, provocando un gran operativo y una posterior sanitización del local y el centro comercial.

Tras la polémica, la doctora egresada de la Universidad Católica entregó su versión de lo sucedido y sus descargos, asegurando que ella estaba en último día de su cuarentena -ese sábado se cumplían 14 días- y que sólo se acercó al supermercado para entregar una tarjeta de crédito a su esposo.

En conversación con La Segunda, dijo que fue atendida durante esa misma jornada en Integramédica, centro médico ubicado en el mismo centro comercial, donde -asegura- le insistió al médico por "una radiografía que certificara que estaba OK para salir a trabajar y en contacto con más gente", logrando una orden para una radiografía y siete días más de licencia.

Mientras ella estaba en el médico, su esposo Marco Bravo y su hijo estaban en el supermercado, pero "un detalle que pasamos por alto es que ella andaba con la tarjeta de crédito", señaló el marido.

"Entonces nos comunicamos y me dijo que bajaría de Integramédica para pasarme la tarjeta. Ella conoce perfectamente la situación porque es médico. Había tomado todas las precauciones: mascarilla, alcohol gel... pero al intentar ingresar para ubicarme la detuvieron", agregó el esposo.

Al ser consultada respecto a la gente que se sintió en riesgo por intentar ingresar al supermercado, respondió enfática: "¡Es que la información que se dio fue errada! El médico me había dado casi de alta".

"Yo insistí en que por favor me tomara una radiografía, porque ni siquiera revisó si estaba eliminando gérmenes o no", agregó.

Su esposo, a su vez, opinó que "la única falta de ella que puede haber sido que salió al límite de que se terminara su licencia. Esa fue la única falta que reconocemos. Pero fue para ir al médico y confirmar que hoy (lunes) podía volver a trabajar".

Contaba con permiso especial entregado por Comisaría Virtual

Otro elemento que reveló Dañobeitía es que ella contaba con el permiso para desplazarse por Las Condes -comuna en cuarentena total- pese a estar con coronavirus.

"Pedimos los permisos por Comisaría Virtual y no hubo ninguna oposición, simplemente nos emitieron los permisos. Si el sistema hubiese dicho 'ustedes no puede salir porque tiene contacto con Covid positivo', no le queda ninguna duda que no hubiésemos salido", dijo la mujer.

Además, sostuvo que "es falso" que no hayan mostrado los permisos para circular: "Nosotros los mostramos, pero Carabineros no nos dejó hablar. Nos decían que no les mostráramos nada porque estábamos infringiendo la norma. No tuvimos derecho a pataleo".

El Ministerio del Interior se querelló en contra de la mujer por estar en un lugar público pese a estar bajo cuarentena por Covid-19, frente a lo cual dicen estar confiados porque -aseguran- confían en las pruebas que tienen y critican, de paso, la falta de claridad respecto a qué hacer una vez finalizada la cuarentena.

Según la Fiscalía, la mujer arriesga una pena de 61 a 540 días de presidio y una multa que va entre 6 y 20 UTM (entre 301.326 y 1.004.420‬ pesos).

