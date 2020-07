Nicolás Eyzaguirre por retiro de fondos: "Hay soluciones que son mejores"

El ex ministro de Hacienda durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre (PPD), aseguró que aunque entiende el fondo de la petición, hay "soluciones que son mejores" que el proyecto que propone que las personas puedan retirar el 10 por ciento de sus fondos de pensiones, que fue aprobado este miércoles por la Sala de la Cámara de Diputados.

La iniciativa -que requería 93 votos- fue aprobada en general por 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones y, tras este paso, volverá nuevamente a la Comisión de Constitución de la Cámara para su discusión en particular.

Eyzaguirre afirmó en Lo Que Queda del Día, de Cooperativa, que tanto la "estrategia completamente fracasada" del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, como "la demora increíble en llegar a la gente que no puede trabajar ni puede pagar sus deudas, nos precipitó, al final, a una solución que no es la mejor" y que "tiene un costo fiscal enorme, ya sea para reponer (los fondos que los afiliados retirarían si se aprobase el proyecto) como para engrosar el Pilar Solidario".

"Si esa misma plata la usáramos para un IFE 3.0, que fuera realmente universal -porque ahora estamos afectados todos- y de mayor magnitud, del tipo 500.000 pesos por familia de cuatro personas, y quien cayó debajo de ese monto se le suplemente inmediatamente, (...) esa misma plata puede ser más rentable, mejor utilizada, mejor focalizada y mejor ayuda para la clase media", planteó el economista, académico e investigador.

Adicionalmente, con ese mismo gasto fiscal se puede realizar también una "reprogramación de todas las deudas", dado que "los acreedores, como los bancos, lo que necesitan es simplemente reprogramar esos créditos, 'chutearlos' para adelante y el Estado lo puede hacer porque puede endeudarse para poner garantías", propuso.

"Alternativas sin costos no hay, eso es falso: o lo vamos a pagar por la vía de reponer los fondos de pensiones y el Pilar Solidario, o por el IFE y la reprogramación de las deudas", recalcó.

[Radio en vivo] #CooperativaEnCasa Nicolás Eyzaguirre: Vamos a tener que conversar, en lo que queda del periodo legislativo, sobre cómo vamos a construir un verdadero sistema de seguridad social https://t.co/WoFHXvthxL — Cooperativa (@Cooperativa) July 8, 2020