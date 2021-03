El ministro de Salud, Enrique Paris, comentó esta jornada los dichos de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien se refirió en duros términos a la tensa relación que lleva el gremio con el Ejecutivo, catalogándola como "guerra campal" y los trató de "infelices" y como el "peor" Gobierno que "le ha tocado a la medicina en Chile". Ante esto, Paris se sinceró y dijo que "siempre me he hecho cuestionamientos a mi función, siempre he pedido disculpas cuando me he convencido de que cometimos errores", pero que a Siches "no le voy a contestar nada", porque "el lenguaje utilizado por ella y la forma en como se refirió a este ministro y el Presidente de la República, yo lo encuentro inadecuados".

