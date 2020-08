"Paso a paso": Ex ministro Álvaro Erazo no ve justificación para el desconfinamiento

El ex ministro de Salud Álvaro Erazo, integrante del Consejo Asesor Covid-19, aseguró que no hay justificación para el desconfinamiento que se lleva adelante en la capital, con Santiago y Estación Central saliendo de cuarentena y entrando a "transición" este lunes en el marco del plan "Paso a paso".

En la comisión investigadora Covid, la ex autoridad sanitaria dijo que "hasta el día de hoy no he escuchado nunca una justificación que me diga el fundamento de las cuarentenas dinámicas".

"Al tema del desconfinamiento también. No hay ninguna evidencia que soporte por qué hacerlo de la manera que se está haciendo, más aún si la trazabilidad no tiene indicadores suficientes en distintas comunas. Todavía creo es posible hacer una adecuación", aseveró.

En paralelo, esta semana se conoció el anuncio de Argentina y México de producir para América Latina la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la universidad británica de Oxford.

Nuestro país no posee capacidad para producir vacunas, aunque la tenía en cierta medida hasta el 2000 en una división que dependía del Instituto de Salud Pública (ISP).

La opción para Chile es colaborar en que alguna de estas inmunizaciones logre tener los resultados favorables.

"Recién se están iniciando los estudios de fase 3, que son estudios que involucran a mucha gente y que nos permite evaluar si realmente hay un efecto positivo en evitar que más gente se enferme y en evitar que la gente que enferme, enferme grave. Por supuesto que son esperanzadoras, pero antes de fin de año difícil tener una conclusión como para decir 'esta vacuna va a funcionar y la vamos a tener disponible'", expresó el epidemiólogo de la Universidad del Desarrollo Manuel Nájera.