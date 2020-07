Patricio Meller y el mundo postpandemia: "Chao Friedman y bienvenido Keynes"

El economista Patricio Meller afirmó que la crisis global provocada por el coronavirus motivará el fin del "paradigma neoliberal" y llevará al fortalecimiento de las opciones socialdemócratas.

"A nivel mundial se habla de que el mundo será muy distinto al que había antes. Y esto implica que habrá un gran cambio sistémico estructural. Se dice (por parte de algunos) que hay cuatro paradigmas que se van a acabar: se plantea que será el fin de la globalización, del capitalismo, del neoliberalismo y el fin del mercado. Eso es lo que está en el debate mundial", comentó Meller, aclarando que esto no es, necesariamente, lo que él piensa.

"La discusión de fondo es qué tipo de sociedad es la que queremos, y aterrizando más, qué tipo de sistema político, económico y social es el que va a surgir pospandemia si se acaban esos cuatro paradigmas", dijo a Pulso el doctor en economía y académico de la Universidad de Chile.

"La concepción neoliberal fracasó"

El también investigador de Cieplan recordó que "desde 1990 se habla de diversas variedades de capitalismo: por ejemplo, capitalismo salvaje (del siglo XIX hasta la Gran Depresión), capitalismo regulado (desde 1930-1970) y capitalismo desregulado (1980-2008)".

"Hoy se habla de un capitalismo regulado moderno, con una mayor supervisión del mercado. Eso tiene que ver con el fin del neoliberalismo", indicó: "Lo que plantea el neoliberalismo económico es que el rol central lo desempeña el libre mercado y que eso resuelve todo, y el Estado debiera ser minimalista y ausente. La concepción que está detrás es la que plantea que el mercado es un sistema automático que se autoestabiliza solo y que las fuerzas del mercado son equivalentes a un fenómeno natural. Eso fracasó", enfatizó.

El ex líder de la Comisión de Trabajo y Equidad convocada en 2007 por la Presidenta Bachelet subrayó que "no hay mercado sin Estado; (...) sus reglas están diseñadas por la sociedad y la sociedad no tiene por qué someterse a las reglas unipersonales del mercado".

La mirada neoliberal ya fue golpeada por la crisis financiera de 2008 y ahora, rematada tras esta nueva crisis, "se transitará hacia un sistema más socialdemócrata: chao Friedman y bienvenido Keynes".

"¿Acaso el mercado está resolviendo el problema de la pandemia?"

"El mercado es un mecanismo muy útil para producir bienes y servicios, pero debe respetar las prioridades de la sociedad. Hay ciertos servicios que no tienen por qué ser producidos por el mercado, y el ejemplo más claro es salud. ¿Acaso es el mercado el que está resolviendo el problema de la pandemia? Por otra parte, ¿ha resuelto el mercado el problema de la desigualdad?", cuestionó.

Meller piensa -"en síntesis"- que "de los cuatro paradigmas sistémicos cuestionados, tres seguirán vigentes y uno no: va a seguir habiendo globalización, capitalismo y mercado", pero no neoliberalismo.

Respecto al caso específico de Chile, el economista afirmó a Pulso que en el país "hay tres bloques: uno, antisistema y que cree que es fin de los cuatro paradigmas. El segundo es del statu quo, que cree que hay que volver a septiembre de 2019, hacer cambios marginales para que todo siga igual, siguiendo la teoría del gatopardismo".

"Un tercer bloque es el socialdemócrata. Éste buscará que se mantenga el capitalismo, pero con un Estado de bienestar, movilidad social, y un sector financiero regulado y supervisado", sentenció el coautor de "Un siglo de economía política chilena (1890-1990)".