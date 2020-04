Periodista de Chilevisión con Covid-19: "Di positivo por segunda vez"

La periodista de Chilevisión y CNN Chile, Carolina Vera, contó el drama que vive tras haberse contagiado de coronavirus hace más de un mes y llevar semanas en cuarentena.

Este martes cumple 32 días con los síntomas, incluyendo dolores de cabeza y cuerpo, pérdida del olfato y el gusto, además de fiebre: "Hoy estoy con poca tos y dolores de cabeza de vez en cuando", dijo en Twitter.

La profesional contó que, pese al largo tiempo que ha estado encerrada en casa, por segunda vez dio positivo al test PCR y es incierto si puede seguir contagiando.

"Lo que es yo, no me atrevo a abrazar a los míos. Prefiero mantener precauciones", advierte.

Seguiremos aprendiendo del virus. Di positivo x 2da vez en PCR. Médicos dicen que era esperable, pero que no significa que siga contagiando. Y la inmunidad? No hay evidencia certera. Lo que es yo, no me atrevo a abrazar a los míos. Prefiero mantener precauciones #Covid19Chile