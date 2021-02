13:29 - | #CooperativaEnCasa Piñera afirma que el proceso de retorno a clases no puede ser "causa de división, enfrentamiento o bloqueo", y dice que la cita de hoy lo llenó de "confianza, optimismo y orgullo"

13:27 - | #CooperativaEnCasa Piñera tras reunión con el Magisterio: "Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los 250 mil profesores va a cumplir con su vocación; éste no es un tema de división, sino de unidad"

13:26 - | #CooperativaEnCasa Piñera: "Es probable que a algunos colegios el 1 de marzo no lleguen alumnos, pero no puede ocurrir que lleguen alumnos y el colegio no esté abierto"