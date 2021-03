Positividad de test PCR subió al 13,8 por ciento en el país

La positividad de los test PCR subió al 13,81 por ciento en todo Chile mientras que los casos activos alcanzan los 40.696, informó el Ministerio de Salud en su balance diario.

El informe constató 6.053 casos nuevos registrados en las últimas 24 horas, alcanzando la cifra total de 995.538 contagios desde el iniciod de la pandemia.

En cuanto a los decesos, el Minsal reportó de 23 fallecidos informados en el último día con lo que ya suman 23.135 personas muertas producto de la pandemia.

Actualmente existen 2.683 pacientes en las UCIs, de los cuales 2.340 están conectados a ventilación mecánica invasiva. Con ello, el país cuenta con un total de 139 camas críticas disponibles.

En relación a la baja cantidad de camas disponibles, Jaime Santander, consejero médico de la Asociación de Clínicas, dijo que "no creo que todos puedan subir un 30 (por ciento), es un número difícil, porque básicamente ya estamos exigidos al máximo, y el incremento finalmente no es un tema de camas, estamos hablando de personal. Las camas críticas no las maneja cualquier médico, hay que tener algún nivel de formación mínima, particularmente si uno quiere obtener buenos resultados".

ARRIBO DE VACUNAS

Esta mañana llegó a Chile un cargamento de 368.550 dosis de vacuna Pfier-BioNTech, el más grande que el país ha recibido por parte del laboratorio, las que totalizan 1.652.625 dosis. Estas se suman a las ya recepcionadas del Laboratorio Sinovac, 11.971.476, y que en conjunto suman 13.624.101 unidades de vacunas para el plan nacional de vacunación contra el Covid-19.

El ministro de Salud, Enrique Paris, remarcó que "no vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño hasta fines del primer semestre por lo que mi llamado es que las personas se sigan cuidando. Con la vacuna no tendremos un cambio de la noche a la mañana, este es un cambio que se obtiene progresivamente, por lo tanto quiero ser muy claro que debemos disminuir la movilidad en la ciudad y continuar con todas las medidas de autocuidado".

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, destacó que "hemos tenido un proceso de vacunación que ha sido muy exitoso tras el cual hay un importante trabajo de logística de la Atención Primaria, de las Seremis y los Servicios de Salud y del Programa Nacional de Inmunización. Esto es una buena noticia, sin embargo, estamos pasando por una situación muy compleja en nuestro país, por lo tanto debemos seguir manteniendo las medidas que nos permitan disminuir el riesgo de contagios".