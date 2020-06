Presidente DC: No vamos a renunciar al postnatal de emergencia

El timonel DC, Fuad Chahín, confirmó en El Diario de Cooperativa que como colectividad "no van a renunciar" al postnatal de emergencia, luego que quedara fuera del "Acuerdo Covid" alcanzado entre el Gobierno y parte de la oposición.

"No vamos a renunciar (al postnatal de emergencia), en ninguna parte nos han pedido que renunciemos, no he suscrito eso, no he firmado eso, no está sobre la mesa renunciar al postnatal de emergencia", ratificó.

Más temprano, en Cooperativa, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reiteró el rechazo del Gobierno al postnatal de emergencia, señalando que el acuerdo plantea agregar a madres y padres, con niños a su cuidado, a la Ley de Protección del Empleo.

Sin embargo, Chahín sostuvo que el postnatal "es una medida complementaria que es muy importante y, por lo tanto, vamos a seguir insistiendo".

"Complementa el acuerdo, no lo vulnera, no lo viola. Todo lo contrario, lo complementa (...) a mi juicio, el postnatal de emergencia es complementario, es necesario y es urgente", aseveró.

Sobre el consenso alcanzado el fin de semana entre el Gobierno, oficialismo y parte de la oposición, dijo estar "convencido de que es un buen acuerdo".

"Siempre uno cree que hay cosas que se pueden hacer mejor, pero uno en cualquier conversación, en cualquier diálogo, sabe que es imposible lograr todo lo que uno quiere, pero es un buen acuerdo. Le va a dar un alivio a tantas personas y a tantas pymes que están asfixiadas hoy y que están desesperadas" por la crisis del Covid-19, aseveró.

Chahín enfatizó que "esto requiere una respuesta urgente, (el acuerdo) es muchísimo mejor que lo que teníamos", por lo que pondrán atención en que "los proyectos de ley reflejen exactamente lo que se acordó y que luego la aplicación de esto sea la correcta".

"Era indispensable el cambio en el Ministerio de Salud"

Consultado sobre la salida de Jaime Mañalich del Ministerio de Salud y la llegada de Enrique Paris a la cartera, el presidente de la Democracia Cristiana admitió que "era indispensable el cambio en el Minsal".

"Jaime Mañalich ya no contaba ni con la confianza ni con la credibilidad de la opinión pública, producto de su estilo, producto de los errores en la estrategia y creo que lo primero que se necesita, y creo que el ministro (Paris) ha dado cuenta de esto, es un cambio de estilo, un estilo menos confrontacional, es un estilo más dialogante, un estilo que genera una lógica más colaborativa", destacó.