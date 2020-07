PS: Ministro Briones "falta a la verdad" al decir que se violan acuerdos con retiro de fondos

La oposición, de manera transversal, ha mostrado su molestia con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, luego que él planteara que pasaron a llevar el acuerdo constitucional al promover la reforma que permite el retiro del 10 por ciento de fondos de pensiones en el periodo de pandemia.

El secretario de Estado aseguró el fin de semana en una entrevista con CNN Chile que la oposición viola acuerdos de noviembre (constitucional) y de junio (para enfrentar la pandemia) al instalar este tema.

Esto irritó en la mesa ejecutiva de Partido Socialista, que emitió una declaración refrendada este lunes por su presidente, senador Álvaro Elizalde.

"La interpretación del ministro Briones es equivocada e irresponsable y, ante todo, peligrosa, porque en sus palabras se desprende que debería existir una especie de parálisis parlamentaria como consecuencia del acuerdo para una nueva Constitución. Eso es absurdo", aseguró.

Elizalde sostuvo que "el ministro Briones falta a la verdad cuando señala que ciertos contenidos estarían vedados para el debate actual en virtud del debate constitucional. El ministro no fue parte del acuerdo, ni siquiera participó en el diálogo para arribar a ese entendimiento, no lo hizo él ni ningún otro ministro de Estado".

Mediante el acuerdo constitucional de noviembre, firmado de forma transversal en medio de la crisis social, se concretará el plebiscito de entrada, programado para el próximo 25 de octubre.

A su vez, en conversación con El Diario de Cooperativa, el senador PPD Felipe Harboe dijo que "se pasó tres pueblos el ministro de Hacienda con esa declaración. Me tocó participar del acuerdo constitucional, esto no implica que no se puedan hacer modificaciones o reformas en tiempos intermedios, sino habría sido decretar una especie de proscripción de la labor parlamentaria y no teníamos ninguna potestad para ello".

"No obstante, entiendo hacia dónde va", indicó.

Diputado Boric desmiente al ministro Blumel

Más temprano, también en Cooperativa, el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, advirtió que el retiro del 10 por ciento de los fondos va a "significar un gasto fiscal de 18 mil millones de dólares" y que, con ello, "el acuerdo económico y social para enfrentar la pandemia no lo vamos a poder financiar, porque ese acuerdo ya son 12 mil millones de dólares".

En respuesta, el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) dijo que "el monto de 18 mil millones al que hacen alusión los economistas es si es que todos sacaran el 10 por ciento de sus ahorros y hubiese que reponerlo de una sola vez, cosa que no está así en el proyecto ni nadie ha planteado".

"Lo que se ha planteado es un fondo colectivo que sirva para compensar las bajas pensiones de manera progresiva, en el tiempo, y no como un solo gasto, y los detalles de ese fondo tendrán que discutirse en la ley específica. Nosotros estamos conscientes de que quien retire va a tener un daño previsional, por lo mismo es que proponemos una alternativa a ello que sea progresiva. Ese es el sentido del fondo colectivo", explicó.

En la votación en particular de este miércoles, si el oficialismo logra que cambien de opinión al menos tres de sus 13 diputados que aprobaron la semana pasada la idea de legislar, cayéndose los tres artículos transitorios, el proyecto tendría que ser archivado.