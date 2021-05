Qué se puede y qué no se puede hacer con el nuevo pase de movilidad

El subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, abordó en Una Nueva Mañana de Cooperativa lo que permite y no permite hacer el nuevo pase de movilidad, que desde ayer miércoles pueden obtener aquellas personas que cuenten con las dos dosis anti-Covid.

En resumen, con este permiso la población inoculada "puede hacer las mismas cosas que podía hacer antes en paso 2 o en cuarentena, con la diferencia de que ahora no va a tener que entrar a Comisaría Virtual para sacar el permiso cada vez, sino que basta con tener este pase de movilidad".

Uriarte remarcó que dichas actividades "son individuales, generalmente en lugares abiertos, como podría ser ir al almacén, al supermercado o a pasear a la mascota a la plaza, pero no permite actividades distintas que signifiquen mayor concentración de personas en lugares cerrados, porque todavía no estamos en una situación sanitaria que nos permita avanzar en eso".

"Esa es la gran diferencia con el carnet verde, que veníamos analizando hace como un mes, y la decisión que hemos tomado de empezar de a poquitito", precisó.

QUÉ SE NECESITA PARA SALIR A OTRA REGIÓN

La autoridad aclaró que "a las personas mayores de 70 años les basta el carnet de vacunación que le dieron cuando se vacunó, más su carnet de identidad, para poder movilizarse libremente" dentro de la región, pero la situación es distinta si busca abandonar la zona.

"En el caso de que esa persona quiera hacer un traslado interregional, o sea, que quiera ir a una comuna en otra región, como hasta ahora, va a tener que agregarle el C19". Con eso, se refiere al pasaporte sanitario que puede obtenerse en el sitio de Declaración Jurada del Minsal.

Asimismo, "para desplazamientos entre una región y otra, lo primero que uno tiene que revisar es que tanto la región de origen como la de destino no estén en cuarentena: solo (se puede) desde fase 2 de Transición hacia arriba".

En tanto, respecto a quienes indican que solo razones económicas estarían motivando este permiso, el subsecretario planteó que "es verdad que esto trae la reactivación del turismo, que es tan necesaria, y eso me alegra, pero el origen y la razón fundamental por la que se toma la decisión está alojada en la autoridad sanitaria".

¿PERMITE VIAJAR AL EXTERIOR?

Por otro lado, el subsecretario enfatizó que "el pase de movilidad no tiene nada que ver con la posibilidad de viajar o no viajar al extranjero. Su uso es dentro de Chile", recordando que "las fronteras de nuestro país siguen cerradas hasta el 15 de junio, por lo tanto, los chilenos no pueden salir del país salvo casos muy especiales".

"Además, no hay todavía ni para Estados Unidos ni para el resto del mundo un pasaporte verde consensuado que permita el flujo de las personas entre los distintos países, entonces la condición de vacuna, independiente de cual sea, todavía no es un 'pase libre' para poder viajar", algo que podría cambiar si llega a aprobarse internacionalmente la vacuna de Sinovac.

También fue tajante al señalar que "éste no es un permiso laboral, entonces decirle a los empleadores que, si su empresa o taller está en una comuna en cuarentena y no es esencial, no le pueden exigir a los trabajadores que vayan con este pase de movilidad".

CÓMO SE VERIFICA LA VALIDEZ DEL CARNET DE VACUNACIÓN

Respecto a la fiscalización, la autoridad explicó que los carnet de vacunación que se deben portar junto con el pase de movilidad "tienen una gracia, que es que al reverso hay un código QR, que lleva al sistema del registro de vacunación", ubicado en el sitio de Yo Me Vacuno, de manera que quien haga el control "podrá escanearlo y saber altiro si es legítimo o no".

Otra ventaja es que "el código QR concentra tres informaciones que son muy importantes: el proceso de vacunación completo, el que la persona no haya sido reportada como contacto estrecho, y que no haya dado positivo a un examen PCR", y si una de las últimas dos condiciones cambian, "ese mismo código QR va a arrojar la información actualizada".

QUÉ HACER SI NO HAY REGISTRO DEL ESQUEMA COMPLETO

Por otro lado, el subsecretario sostuvo que si una persona busca sacar el pase y no aparece en el registro del Minsal, son dos las causas posibles: la primera, "es que haya ocupado una dirección de correo electrónico distinta a la hora de decirlo cuando se fue a vacunar, versus la que está usando a la hora de ingresar al sitio".

"Eso se corrige cuando entra a la página, en el lado izquierdo de la pantalla hay una pestañita que dice 'Mi perfil'. Si hace click ahí, le van a aparecer todos sus datos, y entre ellos, el correo electrónico; si es que hay una diferencia, ya sea porque usó dos correos distintos o por la segunda causa, que es que haya existido un error humano de tipeo desde el funcionario, lo puede corregir ahí", apuntó.

"Si eso no bastara -continuó Uriarte- en la misma página hay una dirección de correo electrónico, que es mevacuno@minsal.gob.cl, en donde va a poder pedir que solucionen la situación".